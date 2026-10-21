Trump paylaşımıyla Biden'ı hedef aldı: serbest kalan Hubbard'ın uçağındaki fotoğrafını paylaştı

Trump paylaşımıyla Biden'ı hedef aldı:

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın serbest bıraktığı 75 yaşındaki emekli öğretmen Stephen Hubbard'ın ailesiyle dönüş yolunda uçakta çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Trump paylaşımında, "Stephen Hubbard ve ailesi Rusya’dan eve dönüyor. Uykucu Joe Biden ve Demokratlar tarafından çok önceden yapılmış olmalıydı" ifadelerine yer verdi.

Hubbard'ın serbest bırakılması ve müzakere süreci:

ABD'li müzakereci Steve Witkoff, bugün yaptığı açıklamada, Rusya'nın St. Petersburg kentinde Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Stephen Hubbard'ın serbest bırakıldığını duyurdu. Hubbard, Rusya'da paralı askerlik suçlamasıyla hüküm giymiş bir isim olarak biliniyor ve haberde adı geçen yaş bilgisi 75 olarak verildi.

Siyasi yansımalar ve iletişim stratejisi:

Trump'ın paylaşımı, serbest bırakılan vatandaşın eve dönüşünü öne çıkarırken aynı zamanda doğrudan bir siyasi mesaj içeriyordu. Paylaşımda kullanılan fotoğraf ve eleştiriler, olayın diplomatik boyutunun yanı sıra iç siyasette muhalefeti hedef alan bir iletişim aracı olarak da değerlendirildi. Fotoğrafın, Hubbard ve ailesinin uçaktaki anını göstermesi paylaşımın dikkat çeken unsurlarından biri oldu.

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP, RUSYA’NIN SERBEST BIRAKTIĞI ABD VATANDAŞI 75 YAŞINDAKİ EMEKLİ ÖĞRETMEN STEPHEN HUBBARD'IN AİLESİYLE ABD’YE DÖNÜŞ YOLUNDAYKEN UÇAKTA ÇEKİLMİŞ BİR FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI.