Refüje çarpan hafif ticari araç takla attı: Hacıbektaş'ta 1 ölü, 2 yaralı

Hacıbektaş'ta kaza: bir kişi hayatını kaybetti

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde, Ankara-Kayseri karayolu Kızılağıl mevkiinde meydana gelen kazada, 06 BGV 759 plakalı hafif ticari araç refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçerek takla attı. Olayda araçta bulunan bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı.

Kaza anı ve müdahale:

Edinilen bilgiye göre, sürücü Aşır Ş. yönetimindeki araçta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolün bozulmasıyla önce refüje, ardından karşı şeride geçme ve takla atma olayı gelişti. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde araçta bulunan Meşhur Ş. (53)'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaralanan sürücü Aşır Ş. ile Yurduşen S., olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Soruşturma sürüyor:

Kaza ile ilgili jandarma ve kolluk birimleri tarafından olay yerinde inceleme başlatıldı. Yetkililer, kazanın oluş nedenine dair çalışma ve değerlendirmelerin sürdüğünü bildirdi.

NEVŞEHİR’İN HACIBEKTAŞ İLÇESİNDE ORTA REFÜJE ÇARPTIKTAN SONRA KARŞI ŞERİDE GEÇEREK TAKLA ATAN HAFİF TİCARİ ARAÇTAKİ 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 2 KİŞİ YARALANDI.