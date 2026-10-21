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Vali geçmiş olsun dilekleriyle enkazdan çıkarılan Kenan Akçaharman’ı ziyaret etti

Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Meşrutiyet Mahallesi'nde çöken 2 katlı binadan kurtarılan 68 yaşındaki Kenan Akçaharman'ı hastanede ziyaret etti.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 20:53

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Vali geçmiş olsun dilekleriyle enkazdan çıkarılan Kenan Akçaharman’ı ziyaret etti

Vali hastanede enkaz mağdurunu ziyaret etti

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Meşrutiyet Mahallesi'nde çöken 2 katlı binanın enkazından yaralı olarak çıkarılan Kenan Akçaharman (68)'ı tedavi gördüğü Atatürk Devlet Hastanesinde ziyaret etti. Vali, doktorlardan bilgi alarak Akçaharman'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyaretin ayrıntıları:

Ziyarette Vali Hacıbektaşoğlu'na sağlık çalışanları tarafından hastanın tedavi süreci hakkında bilgi verildi. Hastanedeki görüşmede yetkililer, müdahale ve bakımın sürdüğünü bildirdi. Vali, yetkililerden alınan bilgiler doğrultusunda yakın takip yapılacağını kaydetti.

Yaralıların sağlık durumu:

Hastane yetkililerinin aktardığına göre Kenan Akçaharman’ın sağlık durumu iyi. Olay sırasında dışarıda bulunan Kemal Akçaharman ise kontrol amaçlı hastaneye götürülerek gerekli tetkiklerin yapılacağı belirtildi. Yetkililer, her iki hastanın durumunun izlenmeye devam edeceğini ifade etti.

ZONGULDAK VALİSİ OSMAN HACIBEKTAŞOĞLU, 2 KATLI BİNANIN ÇÖKMESİ SONUCU ENKAZ ALTINDAN YARALI OLARAK...

ZONGULDAK VALİSİ OSMAN HACIBEKTAŞOĞLU, 2 KATLI BİNANIN ÇÖKMESİ SONUCU ENKAZ ALTINDAN YARALI OLARAK ÇIKAN KENAN AKÇAHARMAN'I HASTANEDE ZİYARET ETTİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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