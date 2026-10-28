Metruk binada saklanan hükümlü 46 yıl hapis cezası ile yakalandı

Çankırı'da arama ve yakalama operasyonu:

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, aranan şahıslara yönelik yürüttükleri çalışmalarda saklandığı adresi tespit ederek operasyon düzenledi. Yapılan çalışmada hakkında 46 yıl hapis ve 1 milyon 510 bin TL adli para cezası bulunan O.Ç. kıskıvrak yakalandı.

Aranan suçlar ve ceza detayı:

Savcılık ve mahkeme kayıtlarına göre O.Ç. hakkında; 'silahlı organize suç örgütü kurmak', 'nitelikli dolandırıcılık', 'tefecilik' ve 'gasp-yapma' suçlarından hüküm verildi. Verilen cezaların toplamı ile adli para cezası, arama ve yakalama çalışmalarının öncelikli gerekçesini oluşturdu.

Yakalanma anı ve mekan bilgisi:

Şüpheli, polis ekiplerince saklandığı metruk binada tespit edilip etkisiz hale getirildi. Operasyon sırasında ekiplerin istihbarat destekli çalışması sonucu mecra kısa sürede belirlendi ve şahıs güvenlik güçlerine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma ve işlemler emniyet birimleri tarafından sürdürülmektedir.

ÇANKIRI’DA 46 YIL HAPİS CEZASI İLE ARANAN ŞAHIS POLİS EKİPLERİNCE YAKALANDI.