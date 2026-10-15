Eski muhtarın aracı taşkın sulara kapılarak dere yatağında ters döndü

Olayın gelişimi:

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen olayda, Yaylacık Mahallesi eski muhtarı Mustafa Gedikli ile eşi, tarlalarındaki barakada kaldıktan sonra evlerine dönmek istedi. Eşine "Arabayı alıp geleyim, öyle eve geçelim" dediği öğrenilen Gedikli’den bir süre haber alınamadı ve eşinin ihbarı üzerine ekipler bölgeye yönlendirildi.

Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu, Gedikli’nin kullandığı aracın yoğun yağış nedeniyle taşkın sularına kapıldığı ve köprünün altından sürüklendiği anlar tespit edildi. Görüntülerde aracın akıntıyla birlikte dere yatağı yönünde sürüklendiği ve köprü altından geçtiği görülüyor.

Arama kurtarma çalışmaları:

Ekipler, görüntüler doğrultusunda harekete geçerek arama çalışmalarını derinleştirdi. Araç, olay yerinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki dere yatağında ters dönmüş halde bulundu ve vinç ile sudan çıkarıldı. Araçta Gedikli’ye rastlanmazken, bölgede kara ve su araması şeklinde çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Yetkililer, güvenlik kamerası kayıtlarının arama yönünü belirlemede önemli katkı sağladığını ve aramalar tamamlanana dek çalışmaların devam edeceğini açıkladı. Olayla ilgili soruşturma da başlatıldı.

DEREDE BULUNAN ARAÇ SUDAN ÇIKARILIRKEN GEDİKLİ'Yİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR.