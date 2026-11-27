Kırıkkale'de oto elektrik dükkanında yangın

Kırıkkale Eski Sanayi Sitesi'nde oto elektrik ve klima hizmeti veren bir iş yerinde çıkan yangın, kısa sürede iş yerini sardı. Olayda 4 otomobil ve 1 motosiklet alevlere teslim oldu.

yangının seyri:

Edinilen bilgilere göre yangın, iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Alevler kısa sürede iş yerinin tamamını kapladı ve alevler başka bir dükkanın çatısına da sıçradı.

müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı. İş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Soğutma çalışmalarının ardından yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

KIRIKKALE’DE OTO ELEKTRİK VE KLİMA DÜKKANINDA ÇIKAN YANGINDA 4 OTOMOBİL VE BİR MOTOSİKLET YANDI