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Eskişehir 104. kurtuluş yıl dönümünü törenlerle andı

Eskişehir'in kurtuluşunun 104. yılı törenle kutlandı; saygı duruşu, İstiklal Marşı, Cumhurbaşkanı mesajı, protokol konuşmaları, şiirler ve halk oyunları.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 11:29

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Eskişehir 104. kurtuluş yıl dönümünü törenlerle andı

Eskişehir'de kurtuluş töreni:

Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı kentte düzenlenen törenlerle anıldı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı; kutlamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Cumhurbaşkanı mesajı ve protokol konuşmaları:

Programda okunan kutlama mesajında Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadelere yer verdi: "İstiklal mücadelesi, vatanı canlarından üstün tutan kahramanlıklarıyla tarihe mal olan tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin emsalsiz fedakarlıkları, aziz milletimizin bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıkma kararlılığı sayesinde zaferle neticelenmiştir. Eskişehir’in bu gurur gününü tekrar kutluyor, tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum".

Türk Silahlı Kuvvetleri adına konuşan Hava Yarbayı Gökhan Çopur, Eskişehir halkının Milli Mücadele dönemindeki direnişine vurgu yaptı: "Kurtuluş Savaşı sırasında şerefli bir mücadele veren Eskişehir halkı, 2 Eylül 1922’de şanlı bir destan yazmıştır. Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkeleri ışığımız, asil Türk milletinin Türk Silahlı Kuvvetleri’ne olan inancı ve eksilmeyen güveni ise en büyük gücümüzdür".

Toplumsal katılım, şiirler ve festival vurgusu:

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ise 2 Eylül'ün önemine değinerek, "Eskişehir teslim olmadı; işgalin ağır yüküne ve zulmüne direndi. Kadın erkek, yaşlı genç demeden herkes milli mücadeleye katıldı. Şehrimizin kurtuluş günü olan 2 Eylül’ü Uluslararası Eskişehir Porsuk Festivali ile taçlandırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Protokol konuşmalarının ardından öğrenciler günün anlam ve önemine dair şiirler okudu; kutlama, halk oyunları ekibinin gösterisiyle sona erdi. Tören, kent hafızasında yer eden kurtuluş anılarını ve kültürel etkinlikleri aynı gün bileştirerek, Eskişehir'de ortak bir kutlama atmosferi oluşturdu.

ESKİŞEHİR’İN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 104. YIL DÖNÜMÜ DÜZENLENEN TÖRENLE...

ESKİŞEHİR’İN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 104. YIL DÖNÜMÜ DÜZENLENEN TÖRENLE KUTLANDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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