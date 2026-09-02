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Mersin'de gözyaşlarıyla uğurlandı: uzman çavuş Fahri Ateş toprağa verildi

KKTC'de batan feribot kazasında yaşamını yitiren 28 yaşındaki Uzman Çavuş Fahri Ateş'in naaşı memleketi Mersin Erdemli'de gözyaşlarıyla defnedildi.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 11:13

GÜNCELLEME: 02 Eylül 2026 - 11:14

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Mersin'de gözyaşlarıyla uğurlandı: uzman çavuş Fahri Ateş toprağa verildi

Feribot faciasında ölen uzman çavuş için Erdemli'de tören düzenlendi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan feribot kazasında yaşamını yitiren 28 yaşındaki Uzman Çavuş Fahri Ateş bugün memleketi Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı. Naaş, Çukurova Uluslararası Havalimanı'na getirildikten sonra karayoluyla Erdemli ilçesine taşındı ve Çerçili Mahallesi'nde düzenlenen törenle toprağa verildi.

tören ve defin süreci:

Tören öncesi baba evinde helallik alınmasının ardından cenaze mahalle mezarlığına getirildi. Cenaze aracından alınan naaş, askerlerin omuzlarında namaz kılınacak alana taşındı. İl Müftüsü Mustafa Topal tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Ateş, mahalle mezarlığında gözyaşları arasında defnedildi.

Tören sırasında yakınları ve komşuları uzun süre gözyaşlarını tutamadı. Sağlık personeli olduğu belirtilen eşi Ayça Ateş, babası Yüksel Ateş ve diğer aile üyeleri törene katılanlar arasında yer aldı.

katılım ve olayın seyri:

Törene Mersin Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özkan, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şinasi Güçlü, Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, milletvekilleri, il ve ilçe protokolü, askeri ve emniyet personeli ile çok sayıda mahalle sakini katıldı.

Olayda Filo Jet isimli feribot, 30 Ağustos tarihinde Girne Limanı'ndan ayrıldıktan kısa süre sonra su alarak alabora oldu. Kazada 8 kişi hayatını kaybetti, 20 kişinin kaybı dolayısıyla arama çalışmaları devam ediyor. Ateş'in eşi ve 4 yaşındaki oğlu Atabey kazadan sağ kurtulmuş; ailenin bir gün önce dönüş yapmak istediği ancak olay günü yola çıkabildikleri öğrenildi.

Uzman Çavuş Fahri Ateş'in naaşının memleketine dönmesi, tören ve defin işlemleri sırasında bölge halkı ile askeri ve sivil yetkililer arasında duygusal anlar yaşandı. Kazada hayatını kaybedenlerin naaşları, yetkililerce memleketlerine gönderilmeye devam ediyor.

UZMAN ÇAVUŞ FAHRİ ATEŞ İÇİN CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

UZMAN ÇAVUŞ FAHRİ ATEŞ İÇİN CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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