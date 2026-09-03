Koruma altındaki çocuklar pastacılık atölyesinde üretmenin tadını keşfetti

Sinangil Un'un desteklediği ve Kalben Derneği ile yürütülen proje kapsamında, Balıkesir Ekinlik Adası'nda tatil yapan koruma altındaki çocuklara yönelik bir pastacılık atölyesi gerçekleştirildi. 7-12 yaş grubundaki katılımcılar, profesyonel pasta şefleri eşliğinde temel pastacılık tekniklerini uygulamalı olarak öğrendi.

Atölyede deneyim ve paylaşım:

Çocuklar turta yapımı gibi adımları atölye boyunca deneyimleyerek hem el becerilerini geliştirdi hem de mutfakta birlikte üretmenin keyfini yaşadı. Hazırladıkları ürünleri paylaşmak, aynı sofra etrafında bir araya gelmek ve yeni arkadaşlıklar kurmak etkinliğin öne çıkan unsurları arasındaydı.

Etkinlik, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen Kalben Çocuk Köyü Projesi'nin yaz tatili programının bir parçası olarak gerçekleştirildi. Bir haftalık konaklama sürecinde çocuklara sosyal, kültürel ve eğitsel faaliyetler sunuluyor; atölyeler onların hem öğrenmesine hem de eğlenmesine imkan tanıyor.

Kurumsal iş birliği ve hedefler:

Projeye katkı sunan Sinangil Un ve kuruluşu temsil eden Eksun Gıda Grubu yetkilileri, benzer çalışmaların çocukların özgüvenini ve geleceğe dair umutlarını güçlendirdiğini vurguladı. Eksun Gıda Grubu Başkanı ve CEO’su Hasan Abdullah Özkan konuyla ilgili şunları söyledi:

"Çocukların potansiyellerini keşfetmelerine alan açan her çalışmayı toplumumuzun geleceğine yapılan değerli bir yatırım olarak görüyoruz. Bu nedenle Kalben Derneği’nin büyük bir özveriyle yürüttüğü çalışmalara katkı sunmak, kurumsal sorumluluk anlayışımızda önemli bir yere sahip. Bir çocuğun merakını, özgüvenini ve geleceğe dair umudunu güçlendirebilmek, bu iş birliğinin bizim için en kıymetli karşılığını oluşturuyor. Eksun Gıda olarak Sinangil markamızla çocukların yaşamına değer katan projelerde sorumluluk üstlenmeyi sürdüreceğiz."

Kalben Derneği, yaklaşık on yıldır devlet koruması altındaki çocuklara yönelik çalışmalar yürütüyor ve Ekinlik Adası'ndaki Çocuk Köyü Projesi ile güvenli bir tatil ortamı sağlamayı hedefliyor. Her hafta onlarca çocuğun ağırlandığı köyde, atölyelerle çocukların yeteneklerini keşfetmeleri ve sosyal bağlarını güçlendirmeleri amaçlanıyor.

Pastacılık atölyesinin ardından etkinlik katılımcılarına doğayla vakit geçirmeleri ve zamanlarını verimli kullanmaları için Doğa Dostu Etkinlik Kiti ve uçurtma hediye edildi; bu uygulamalar çocukların açık havada eğlenmesini teşvik etmeyi amaçlıyor.

TÜRKİYE’NİN LİDER UN ÜRETİCİSİ SİNANGİL, KORUMA ALTINDAKİ ÇOCUKLARA YAZ TATİLİ İMKANI SUNAN KALBEN ÇOCUK KÖYÜ PROJESİ’NE DESTEĞİNİ SÜRDÜRÜYOR. ANLAMLI İŞ BİRLİĞİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN ATÖLYEDE, 7-12 YAŞ ARALIĞINDAKİ ÇOCUKLAR PASTA ŞEFLERİNDEN TEMEL PASTACILIK EĞİTİMİ ALDI.