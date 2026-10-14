Eskişehir sanayi ve ticareti uluslararası platformda ortak hareketle temsil edildi

Eskişehir heyeti zirvede: temsil ve iş birliği vurgusu

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) heyeti, Eskişehir Kalkınma Platformu temsilcileriyle birlikte uluslararası DEİK EU-Türkiye Business Summit toplantısına katılarak kentin ekonomik potansiyelini ve iş birliği imkanlarını tanıttı. Heyette, ESO Meclis Üyesi Gürhan Albayrak, ESO Genel Sekreter Yardımcısı Hakkı Sarpkaya, Eskişehir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (EESOB) Başkanı Adnan Karamanlı, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Gönenli, Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kahya ve Eskişehir Ticaret Borsası (ETB) Yönetim Kurulu Üyesi Melih Duran yer aldı.

şehir içi ortak akıl ve uluslararası görünürlük:

Zirvede öne çıkan unsur, şehir kurumları arasındaki güçlü iş birliği kültürünün uluslararası platforma taşınması oldu. Heyet, Eskişehir’deki sanayi, ticaret ve esnaf odalarının ortak hareket etme geleneğini vurgulayarak kent paydaşlarının bir arada sunduğu fırsat paketini paydaşlara iletti. Bu yaklaşım, Eskişehir’in markalaşma ve küresel ağlara erişim çabalarını destekleyecek nitelikte değerlendirildi.

ESO Vizyon 2030 ve sürdürülebilir hedefler:

ESO’dan yapılan açıklamada, ESO Vizyon 2030 stratejisi doğrultusunda küreselleşme, rekabet gücünü artırma ve nitelikli ihracat hedeflerinin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada ayrıca şehrin tüm paydaşlarıyla birlikte uluslararası ilişkileri güçlendirmeye ve yeni iş birliği imkanları geliştirmeye yönelik adımların devam edeceği vurgulandı. Toplantı, Eskişehir’in ekonomik hedeflerini uluslararası muhataplarla doğrudan paylaşması bakımından önemli bir fırsat olarak kayda geçti.

ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI (ESO) HEYETİ, ESKİŞEHİR KALKINMA PLATFORMU TEMSİLCİLERİYLE BİRLİKTE ULUSLARARASI DÜZEYDE DÜZENLENEN DEİK EU-TÜRKİYE BUSİNESS SUMMİT TOPLANTISINA KATILIM SAĞLADI.