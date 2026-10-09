Dolar 49,3376 +0,11%
Euro 55,2272 -0,07%
Bist 12.229,95 +0,13%
Altın Gram 6.687,59 +1,42%
EUR/USD 1,1197 -0,17%
Brent Petrol 104,00 -0,27%
--°

Eskişehir'de babayla oğlu arasındaki tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü

Odunpazarı'nda bir balıkçı dükkanında baba ile oğlu arasında çıkan kavgada 3 kişi bıçaklandı; 2'si hastaneye, 1 kişi ifade için polis merkezine götürüldü.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 15:59

GÜNCELLEME: 09 Ekim 2026 - 16:07

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Eskişehir'de babayla oğlu arasındaki tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü

Eskişehir'de baba ile oğlu arasında çıkan bıçaklı kavga

Olay, Odunpazarı ilçesi Arifiye Mahallesi Sencer Sokak adresinde, bir balıkçı dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre işyerinde çalışan baba ile oğlu arasında kavga çıktı; arbede sırasında aralarında babanın da bulunduğu toplam 3 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Olayın detayları:

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada bıçaklanan baba, polise verdiği ifadede "Benden haraç istiyor, vermeyince saldırdı" diyerek şikayetçi oldu. Yaralılardan ikisi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma ve müdahale:

Diğer yaralı ise ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ESKİŞEHİR&#039;DE BABA İLE OĞLU ARASINDA ÇIKAN BIÇAKLI KAVGADA 3 KİŞİ YARALANDI. KAVGADA BIÇAKLANAN...

ESKİŞEHİR'DE BABA İLE OĞLU ARASINDA ÇIKAN BIÇAKLI KAVGADA 3 KİŞİ YARALANDI. KAVGADA BIÇAKLANAN BABA, "BENDEN HARAÇ İSTİYOR, VERMEYİNCE SALDIRDI" DEDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gişeye girerken beton bariyere çarpan sürücü hayatını kaybetti
images

Düzce'de ahşap malzeme yüklü fabrika yangında kullanılamaz hale geldi
images

Yargı kararı sonrası tahliye: dirgenli kavgada ceza 10 yıla düştü
images

Uyuşturucu gelirlerine ağır darbe: 5 ilde eş zamanlı operasyon

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Trafik ışıklarında zincirleme çarpışma: dört araç birbirine girdi

Rektör Altun kampüs yaşamına katkı verecek park çalışmalarını inceledi

Akçaray kapasite artışıyla günlük rekor kırdı: 85 bin 546 yolcu

Gişeye girerken beton bariyere çarpan sürücü hayatını kaybetti

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Başkentte yeniden sahne aldı: Şebnem Ferah 6 yıl sonra Ankara'da