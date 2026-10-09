Eskişehir'de babayla oğlu arasındaki tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü

Eskişehir'de baba ile oğlu arasında çıkan bıçaklı kavga

Olay, Odunpazarı ilçesi Arifiye Mahallesi Sencer Sokak adresinde, bir balıkçı dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre işyerinde çalışan baba ile oğlu arasında kavga çıktı; arbede sırasında aralarında babanın da bulunduğu toplam 3 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Olayın detayları:

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada bıçaklanan baba, polise verdiği ifadede "Benden haraç istiyor, vermeyince saldırdı" diyerek şikayetçi oldu. Yaralılardan ikisi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma ve müdahale:

Diğer yaralı ise ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ESKİŞEHİR'DE BABA İLE OĞLU ARASINDA ÇIKAN BIÇAKLI KAVGADA 3 KİŞİ YARALANDI. KAVGADA BIÇAKLANAN BABA, "BENDEN HARAÇ İSTİYOR, VERMEYİNCE SALDIRDI" DEDİ.