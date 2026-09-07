Eskişehir'de Baksan sanayi sitesindeki yangında ekipler çevreye sıçramayı önlemek için yoğun çaba sarf ediyor

Baksan sanayi sitesinde müdahale sürüyor:

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi'ndeki Baksan Sanayi Sitesi'nde bir yapı malzemeleri işletmesinde çıkan yangın bölgesine intikal ederek söndürme çalışmalarını yerinde inceledi. Olay yerine ulaşır ulaşmaz İtfaiye Dairesi yetkilileri, emniyet mensupları ve diğer destek ekiplerinden son durum hakkında bilgi alan Ünlüce, sahadaki çalışmaları yakından takip etti.

Koordinasyon ve müdahale:

İtfaiye ekiplerinin yanı sıra AFAD görevlileri, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve İl Emniyet Müdürlüğü personeli de olay yerinde koordineli şekilde görev yapıyor. Ekipler, alevlerin çevreye yayılmasını önlemek ve yan işyerlerine sıçramasını engellemek için birden fazla cepheden söndürme ve soğutma çalışması yürütüyor. Belediye yetkilileri, çevre güvenliğini sağlamak ve tahliye gereken noktaları belirlemek için ekiplerle eş zamanlı olarak hareket ediyor.

Başkan Ünlüce'nin değerlendirmesi:

Başkan Ünlüce, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Biraz önce yangını haber alınca buraya geldik. İtfaiye ekiplerimiz şu anda buradalar, gayretli bir şekilde çalışıyorlar. Yine diğer kamu kurum ve kuruluşlarımızdan gelenler; AFAD yetkililerimiz, Orman Bölge Müdürlüğümüz, İl Emniyet Müdürlüğümüz buradalar. Tüm ekipler özveriyle çalışıyor. Yangın büyük bir yangın ama arkadaşlarımızın özverili çalışmasıyla kontrollü olarak yangını şu anda etkisiz hale getirmeye çalışıyorlar. Yan taraflara sıçramaması için büyük bir gayret içindeler. Biz de onlara buradan kolay gelsin diyoruz, destek olduğumuzu belirtmek için buradayız. Burada dükkanı bulunan işletmelerimize de ayrıca geçmiş olsun diyorum. Tüm ekiplerimiz şu anda çalışıyor, umarım en kısa sürede kontrol altına alındığı bilgisini size vermiş oluruz" ifadelerine yer verdi.

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AYŞE ÜNLÜCE, BAKSAN SANAYİ SİTESİ'NDE YAPI MALZEMELERİ DÜKKANINDA ÇIKAN YANGIN BÖLGESİNE GİDEREK SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ. TÜM EKİPLERİN ALEVLERİN ÇEVREYE YAYILMASINI ENGELLEMEK AMACIYLA KOORDİNELİ ŞEKİLDE ÇALIŞTIĞINI BELİRTEN ÜNLÜCE, "UMARIM EN KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİNİ VERİRİZ" DEDİ.