Eskişehir'de banka çalışanları KAPTIRMA projesiyle dolandırıcılara karşı güçleniyor

Eskişehir emniyeti 'KAPTIRMA' ile bankaları bilgilendirdi

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından dolandırıcılık suçlarıyla etkin mücadele amacıyla hayata geçirilen KAPTIRMA projesi çerçevesinde kent genelindeki banka yöneticileri ve güvenlik personeline kapsamlı bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantının kapsamı:

İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen programda yaklaşık 90 banka şubesinden 150 yönetici ve özel güvenlik görevlisi yer aldı. Toplantıda son dönemde artış gösteren dolandırıcılık yöntemleri ile şüpheli finansal işlemler ayrıntılı biçimde ele alındı; hangi senaryoların risk taşıdığı ve bankacılık çalışanlarının hangi noktalara dikkat etmesi gerektiği aktarıldı.

Anlık ihbar ve iletişim:

Programda özellikle şüpheli para çekme ile havale/EFT işlemlerinde izlenecek adımlar vurgulandı. Panik veya baskı altındaki vatandaşlarla iletişimde uygulanması gereken doğru yaklaşım teknikleri anlatıldı ve bankalarla emniyet birimleri arasında anlık ihbar mekanizmalarının kurulmasının önemi üzerinde duruldu.

Eskişehir Emniyeti, eğitim ve denetim faaliyetleriyle vatandaşların maddi mağduriyet yaşamalarının önüne geçmeyi amaçladığını; bilgilendirme ve saha denetimlerine kararlılıkla devam edileceğini bildirdi.

ESKİŞEHİR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DOLANDIRICILIK SUÇLARIYLA MÜCADELE ÇERÇEVESİNDE HAYATA GEÇİRİLEN "KAPTIRMA" PROJESİ KAPSAMINDA, KENT GENELİNDEKİ BANKA YÖNETİCİLERİ VE GÜVENLİK PERSONELİNE YÖNELİK KAPSAMLI BİR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLENDİ.