Eskişehir'de çöp kamyonu şarampole devrildi, sürücü yara almadan kurtuldu

Eskişehir'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan çöp kamyonu şarampole devrildi. Olay, dün gece Eskişehir-Afyonkarahisar kara yolunda meydana geldi.

Kaza anı ve araç bilgileri:

Edinilen bilgilere göre, kaza yapan araç 26 ABV 567 plakalı ve Tepebaşı Belediyesi'ne ait çöp kamyonuydu. Araç, henüz bilinmeyen bir sebeple yoldan çıkarak savrulmaya başladı ve şarampole devrildi.

Ekip müdahalesi ve soruşturma:

İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücünün yara almadan kurtulduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı ve kaza nedeninin belirlenmesi için inceleme yapılıyor.

DEVRİLEN ÇÖP KAMYONU