Dolar 48,9773 +0,12%
Euro 55,6640 -0,14%
Bist 12.620,39 -2,16%
Altın Gram 6.556,55 -3,64%
EUR/USD 1,1361 -0,28%
Brent Petrol 99,27 +1,88%
--°

Eskişehir'de damperi açık kalan kamyon sanayi sitesi kapısını yıktı

Eskişehir Odunpazarı'nda damperi açık kalan bir kamyon, 75. Yıl Mahallesi'nde sanayi sitesi giriş kapısını yıkarak hasar verdi; olay güvenlik kamerasında.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 15:31

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Eskişehir'de damperi açık kalan kamyon sanayi sitesi kapısını yıktı

olay yeri ve ilk bilgiler:

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen bir kamyon, damperi açık şekilde ilerlerken sanayi sitesinin giriş kapısına çarptı. Kaza, 75. Yıl Mahallesi Kahramanmaraş Sokak üzerinde gerçekleşti.

Çarpma sonucu giriş kapısı tamamen yıkılarak kullanılamaz hale geldi ve kamyonda maddi hasar oluştu. Olay anı, bölgedeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

kaza anı ve güvenlik kamerası görüntüleri:

Güvenlik kamerası kayıtlarında, kamyonun damperinin kalkık olduğu ve ilerlerken kapıya çarpmasıyla yıkıma yol açtığı görülüyor. Görüntülerde çarpmanın etkisiyle metal aksamın söküldüğü ve kapının herhangi bir direnç gösteremeden devrildiği anlar net şekilde yer alıyor.

oluşan zarar ve soruşturma:

Olayda yaralanma bildirilmezken, kapıda ve kamyonda oluşan maddi hasarın boyutu yetkililerce değerlendiriliyor. Kazayla ilgili olarak ilgili birimler tarafından inceleme başlatıldı; olayın seyri ve sorumluluk konuları araştırılıyor.

KAZA

KAZA

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çarpışmanın ardından Antakya'da 7 kişiye son görev
images

Sosyal medyaya düşen drift görüntüleri sürücüyü 165 bin lira cezaya götürdü
images

Ben-Gvir’in Mescid-i Aksa’daki eylemi statükoyu yeniden tartışmaya açtı
images

Mutfak penceresinden girerek bıçakla tehditle cüzdan gaspı yapan şüpheli tutukla...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Çarpışmanın ardından Antakya'da 7 kişiye son görev

Sosyal medyaya düşen drift görüntüleri sürücüyü 165 bin lira cezaya götürdü

Yeni şubeyle fark yaratıyor: Wingsbro'nun ilk günü kız çocuklarının eğitimi için

Aydın incirinin tescil değeri sahada denetleniyor

TREND HABERLER

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi