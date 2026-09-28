Eskişehir'de damperi açık kalan kamyon sanayi sitesi kapısını yıktı

olay yeri ve ilk bilgiler:

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen bir kamyon, damperi açık şekilde ilerlerken sanayi sitesinin giriş kapısına çarptı. Kaza, 75. Yıl Mahallesi Kahramanmaraş Sokak üzerinde gerçekleşti.

Çarpma sonucu giriş kapısı tamamen yıkılarak kullanılamaz hale geldi ve kamyonda maddi hasar oluştu. Olay anı, bölgedeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

kaza anı ve güvenlik kamerası görüntüleri:

Güvenlik kamerası kayıtlarında, kamyonun damperinin kalkık olduğu ve ilerlerken kapıya çarpmasıyla yıkıma yol açtığı görülüyor. Görüntülerde çarpmanın etkisiyle metal aksamın söküldüğü ve kapının herhangi bir direnç gösteremeden devrildiği anlar net şekilde yer alıyor.

oluşan zarar ve soruşturma:

Olayda yaralanma bildirilmezken, kapıda ve kamyonda oluşan maddi hasarın boyutu yetkililerce değerlendiriliyor. Kazayla ilgili olarak ilgili birimler tarafından inceleme başlatıldı; olayın seyri ve sorumluluk konuları araştırılıyor.

KAZA