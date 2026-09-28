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Mutfak penceresinden girerek bıçakla tehditle cüzdan gaspı yapan şüpheli tutuklandı

6 Eylül'de Samsun Atakum'da mutfak penceresinden girip bıçak tehdidiyle içinde 3 bin 600 lira bulunan cüzdanı gasp eden kişi yakalandı ve tutuklandı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 17:26

GÜNCELLEME: 28 Eylül 2026 - 17:27

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Mutfak penceresinden girerek bıçakla tehditle cüzdan gaspı yapan şüpheli tutuklandı

Olayın gelişimi:

6 Eylül günü Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde İ.D.'nin evine mutfak penceresinden giren bir kişi, bıçak çekerek içinde kimlik kartları ve 3 bin 600 lira bulunan cüzdanı gasp etti.

Mağdurun şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler, delil ve kamera kayıtları ile şüphelinin tespit edilmesi için çalışma yürüttü.

şüphelinin yakalanması:

Samsun Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği'nin yürüttüğü takip sonucu, gasp olayını gerçekleştirdiği belirlenen Ş.A.O. (37) yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin polis merkezindeki işlemleri tamamlandı.

mahkeme süreci:

Polisteki soruşmanın ardından adliyeye sevk edilen Ş.A.O., nöbetçi mahkemeye verdiği ifadelerin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

SAMSUN&#039;UN ATAKUM İLÇESİNDE BİR KİŞİNİN EVİNE MUTFAK PENCERESİNDEN GİREREK BIÇAK TEHDİDİYLE...

SAMSUN'UN ATAKUM İLÇESİNDE BİR KİŞİNİN EVİNE MUTFAK PENCERESİNDEN GİREREK BIÇAK TEHDİDİYLE CÜZDANINI GASP EDEN Ş.A.O., ÇIKARDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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