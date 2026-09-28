Mutfak penceresinden girerek bıçakla tehditle cüzdan gaspı yapan şüpheli tutuklandı

Olayın gelişimi:

6 Eylül günü Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde İ.D.'nin evine mutfak penceresinden giren bir kişi, bıçak çekerek içinde kimlik kartları ve 3 bin 600 lira bulunan cüzdanı gasp etti.

Mağdurun şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler, delil ve kamera kayıtları ile şüphelinin tespit edilmesi için çalışma yürüttü.

şüphelinin yakalanması:

Samsun Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği'nin yürüttüğü takip sonucu, gasp olayını gerçekleştirdiği belirlenen Ş.A.O. (37) yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin polis merkezindeki işlemleri tamamlandı.

mahkeme süreci:

Polisteki soruşmanın ardından adliyeye sevk edilen Ş.A.O., nöbetçi mahkemeye verdiği ifadelerin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

SAMSUN'UN ATAKUM İLÇESİNDE BİR KİŞİNİN EVİNE MUTFAK PENCERESİNDEN GİREREK BIÇAK TEHDİDİYLE CÜZDANINI GASP EDEN Ş.A.O., ÇIKARDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI.