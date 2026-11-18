Trabzonspor'da seri ve moraller:

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, milli maçlar öncesi deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 2-0 yenerek Süper Lig'de üst üste 6 galibiyetle takımını milli araya moralli gönderdi. 17 Eylül 2026'da yaşanan teknik direktör değişikliğinin ardından göreve gelen Reis, bordo-mavililerle çıktığı ilk altı lig maçının tamamından üçer puanla ayrıldı.

Reis'in kariyer rotası:

Almanya'da altyapı çalışmalarıyla başlayan Reis, sırasıyla VfL Bochum U19, VfL Bochum II ve VfL Wolfsburg U19 gibi takımlarda görev aldı. 2019-2020 sezonunda Bochum'un başına geçerek profesyonel teknik direktörlük dönemini başlattı ve burada Bundesliga 2 ile Bundesliga'da yer aldı. 2022-2023'te Schalke 04'ü çalıştıran Reis, hem Bundesliga hem de Bundesliga 2 deneyimi edindi.

Almanya tecrübesinin ardından Türkiye'ye dönen Reis, 2024-2025 sezonunda Samsunspor'u yönetti. Ardından 2026-2027'de Bulgaristan'a geçen Alman çalıştırıcı, Ludogorets Razgrad ile 9 lig maçında 7 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgi yaşamadı; takımın 6. haftadaki Slavia Sofia ile 1-1'lik beraberliği, o dönemdeki galibiyet serisini sonlandırmıştı.

Trabzonspor'daki kısa dönemin etkisi:

Trabzonspor'da göreve başlamasının ardından Reis, kısa sürede dikkat çeken bir ivme yakaladı. Bu süreçte bordo-mavililer, şampiyonluk yolundaki rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş karşısından da 3'er puan çıkararak seriyi güçlendirdi. Alanyaspor deplasmanında alınan 2-0'lık galibiyet, takımın milli araya yüksek özgüvenle girmesini sağladı.

Bu sonuçlarla birlikte Thomas Reis, teknik adamlık kariyerinde daha önce elde etmediği bir lig başlangıcına imza atmış oldu; mevcut serinin devamı ve takımın sezon hedeflerine yansıması, önümüzdeki dönemde trabzonspor cephesinin izleyeceği en kritik konu olacak.

TRABZONSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ THOMAS REİS (ARŞİV)