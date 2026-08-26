Dolar 48,1126 +0,07%
Euro 56,2100 +0,06%
Bist 14.636,43 +1,13%
Altın Gram 7.241,60 -0,28%
EUR/USD 1,1678 +0,02%
Brent Petrol 85,60 -1,91%
--°

Yavuz Sultan Selim köprüsü 10 yılda 47 milyon araç ve 138 milyar lira tasarruf sağladı

Yavuz Sultan Selim köprüsü 10. yılında 10 yılda 138 milyar lira tasarruf, 180 bin ton karbon azaltımı ve milyonlarca araç geçişi kaydetti.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 10:11

GÜNCELLEME: 26 Ağustos 2026 - 10:44

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Yavuz Sultan Selim köprüsü 10 yılda 47 milyon araç ve 138 milyar lira tasarruf sağladı

Yavuz Sultan Selim köprüsü 10. yılına girdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 26 Ağustos 2016 tarihinde hizmete açılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün onuncu yıl dönümü dolayısıyla açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, köprünün açıldığı günden bu yana İstanbul trafiğine ve ekonomiye katkı sunduğunu vurguladı.

trafik verileri ve kullanım yoğunluğu:

Bakan Uraloğlu, köprünün yoğun bir ulaşım akışına hizmet ettiğini belirterek, "Köprümüzden 2025 yılında toplam 47 milyon araç geçiş yaptı. 2026 yılı Ağustos başı itibarıyla bu sayı 30 milyona ulaştı" ifadelerini kullandı. Açıklamada köprünün karayolu trafiğinde sürekli ve yüksek yoğunluklu bir rol üstlendiği aktarıldı.

ekonomik ve çevresel katkılar:

Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün zaman ve yakıt tasarrufu sağlayarak ekonomiye doğrudan katkıda bulunduğunu belirtti. Bakanın verdiği rakamlara göre, "Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile 10 yılda zamandan 134 milyar lira, yakıttan ise 4 milyar lira olmak üzere toplam 138 milyar lira tasarruf sağladık. 180 bin ton karbon emisyonunu önledik".

Açıklamada ayrıca köprünün İstanbul Havalimanı'na ulaşım açısından da önemli bir bağlantı sağladığı kaydedildi. Uraloğlu, köprünün tasarım ve mühendislik özelliklerine de dikkat çekerek, "Yavuz Sultan Selim Köprüsü modern tasarımı, estetik yapısı ve ileri mühendislik teknikleriyle ülkemizin sembol projelerinden biri oldu. Köprümüz yoğun ve sürekli bir karayolu trafiğine hizmet ediyor" dedi.

On yıllık dönemde açıklanan bu veriler, köprünün yalnızca ulaştırma altyapısı olarak değil, aynı zamanda ekonomik tasarruf ve çevresel etki açısından da önemini ortaya koyuyor. Yetkililer, köprünün ilerleyen yıllarda da benzer katkıları sürdürmesinin hedeflendiğini belirtiyor.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU, &quot;YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜMÜZDEN 2025 YILINDA...

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU, "YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜMÜZDEN 2025 YILINDA TOPLAM 47 MİLYON ARAÇ GEÇİŞ YAPTI, 2026 YILI AĞUSTOS BAŞI İTİBARIYLA BU SAYI 30 MİLYONA ULAŞTI" DEDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kestel'de geleneksel sünnet şöleni çocuklara unutulmaz anlar yaşattı
images

Bağırsak alışkanlıklarında kalıcı değişiklik uyarısı: ne zaman hekime başvurulma...
images

Antikte tıp ipuçları: Zeugma mozaiğinde olası ekinus işareti
images

Büyükşehir’den Büyüktoraman Mahallesi’ne 16,8 milyonluk sıcak asfalt yatırımı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ebeveyn kontrolü parmaklarınızın ucunda: BiP destekli Huawei Watch Kids X1 Turkcell'de

Seslerin izinde tek kişilik anlatı: Salih Bademci'nin Sesler oyunu

Kartal’da ritm ve renklerin beş günlüğüne buluşması

Kavşakta zincirleme çarpışma: Aydın Efeler'de üç araçta maddi hasar

TREND HABERLER

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nazilli'de müzikle dolu yaz gecesi

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Geyikkoşan sahilinde binlerce kişi Rafet El Roman ile coştu

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti