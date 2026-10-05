Dolar 49,1528 +0,09%
Euro 55,0503 -0,38%
Bist 12.425,46 +1,27%
Altın Gram 6.582,10 +0,07%
EUR/USD 1,1196 -0,55%
Brent Petrol 101,42 -0,81%
--°

eskişehir'de gebeler, lohusalar ve bebeklerle anlamlı buluşma

Eskişehir'de Normal Doğum Haftası etkinliğinde gebeler, lohusalar ve bebeklerle bir araya gelindi; ebe desteği, ev ziyaretleri ve uygulamalar anlatıldı.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 16:21

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

eskişehir'de gebeler, lohusalar ve bebeklerle anlamlı buluşma

Eskişehir buluşması:

Eskişehir'de 1-7 Ekim Normal Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında gebeler, lohusalar ve bebekler Deliklitaş Sağlıklı Hayat Merkezi'nde bir araya geldi. Buluşmada anne adaylarının merak ettiği sorular yanıtlandı, lohusalar kendi normal doğum deneyimlerini katılımcılarla paylaştı ve kamu hizmetlerinin gebelikten lohusalığa kadar süren kapsamı ele alındı.

Etkinlikte, gebelik takibinden doğum ve lohusalık sürecine kadar sunulan sağlık hizmetleri, ebe desteği ve sahada yürütülen uygulamalar merkezde tartışıldı. Katılımcılara hem klinik hem de ev ortamında sağlanan izleme ve bakım modelleri hakkında bilgi verildi.

ebe desteği ve koordinasyon:

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici anne adaylarıyla yakından ilgilendi. Bildirici, "Her anne adayının bu özel yolculukta yanında bir koordinatör ebesinin olduğunu bilmesini istiyoruz. Ebelerimiz, annelerimizin en yakın rehberlerinden biri" sözleriyle, ebe rolünün önemine vurgu yaptı.

uygulamalar ve erişim:

"Her Gebeye Bir Ebe" yaklaşımı kapsamında gebeler yalnızca sağlık kuruluşlarında değil, gerçekleştirilen ev ziyaretleriyle de izleniyor. Bu uygulama doğuma hazırlık, anne ve bebek sağlığı ile bebek bakımı konularında doğrudan destek sunuyor. Süreç boyunca rehberlik için Annelik Yolculuğu mobil uygulaması kullanılıyor; koordinatör ebeler ise RİTAS (Riskli Takip Sistemi) üzerinden takiplerini sürdürüyor. Sisteme dahil edilen gebe ve lohusalara ulaşım için 0312 577 78 78 numaralı telefon kullanılabiliyor.

İl Sağlık Müdürlüğü'nün sosyal medya paylaşımında etkinliğin amaçlarına değinilerek, "Normal doğum için doğru bilgi, güvenli bir hazırlık ve güçlü bir destek önemlidir. Anne adaylarımızın gebelikten lohusalığa uzanan yolculuklarında yanlarında olmaya, sağlık hizmetlerini ihtiyaç duydukları her noktaya ulaştırmaya devam ediyoruz" ifadesine yer verildi.

Etkinliğe İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici'nin yanı sıra Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Babur Mimtaş, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Şebnem Eker Güvenç, Odunpazarı İlçe Sağlık Müdürü Dr. Alparslan Temen ve Koordinatör Ebe Nazan Baydemir katıldı. Katılım sağlayan sağlık çalışanları ve ebe ekipleri, böyle toplantıların hem bilgilendirme hem de deneyim paylaşımı açısından değer taşıdığını belirtti.

Yerel uygulamaların ve koordineli ebe desteğinin ön plana çıktığı bu tür buluşmalar, anne adaylarının doğuma bilgiyle ve güvenle hazırlanmasına katkı sağlıyor.

ESKİŞEHİR&#039;DE 1-7 EKİM NORMAL DOĞUM HAFTASI KAPSAMINDA GEBELER, LOHUSALAR VE BEBEKLERLE ANLAMLI BİR...

ESKİŞEHİR'DE 1-7 EKİM NORMAL DOĞUM HAFTASI KAPSAMINDA GEBELER, LOHUSALAR VE BEBEKLERLE ANLAMLI BİR BULUŞMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bursa'ya yeni spor üssü: Atatürk Spor Salonu tamamlanmaya hazırlanıyor
images

Bölgesel ilaç üretiminde yeni merkez: Bakü'de 401 milyon liralık tesis açıldı
images

Kayseri'nin vakıf camiası İlim Yayma Cemiyeti başkanı Oğuz Memiş'i uğurladı
images

Üreten Sağlık tesis ağı ve cihazlarıyla sağlıkta üretimi hızlandırıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Fenerbahçe tarihine adını yazdıran Ilie Datcu anılıyor

Yasa dışı geçişin izleri: Atina merkezli FETÖ şebekesinin yeni hava ve kara görüntüleri

Bursa'ya yeni spor üssü: Atatürk Spor Salonu tamamlanmaya hazırlanıyor

Kayıttan kütüphaneye: Bursevi'nin 16 defterlik tefsiri aslına uygun tıpkıbasımla geri döndü

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip