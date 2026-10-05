eskişehir'de gebeler, lohusalar ve bebeklerle anlamlı buluşma

Eskişehir buluşması:

Eskişehir'de 1-7 Ekim Normal Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında gebeler, lohusalar ve bebekler Deliklitaş Sağlıklı Hayat Merkezi'nde bir araya geldi. Buluşmada anne adaylarının merak ettiği sorular yanıtlandı, lohusalar kendi normal doğum deneyimlerini katılımcılarla paylaştı ve kamu hizmetlerinin gebelikten lohusalığa kadar süren kapsamı ele alındı.

Etkinlikte, gebelik takibinden doğum ve lohusalık sürecine kadar sunulan sağlık hizmetleri, ebe desteği ve sahada yürütülen uygulamalar merkezde tartışıldı. Katılımcılara hem klinik hem de ev ortamında sağlanan izleme ve bakım modelleri hakkında bilgi verildi.

ebe desteği ve koordinasyon:

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici anne adaylarıyla yakından ilgilendi. Bildirici, "Her anne adayının bu özel yolculukta yanında bir koordinatör ebesinin olduğunu bilmesini istiyoruz. Ebelerimiz, annelerimizin en yakın rehberlerinden biri" sözleriyle, ebe rolünün önemine vurgu yaptı.

uygulamalar ve erişim:

"Her Gebeye Bir Ebe" yaklaşımı kapsamında gebeler yalnızca sağlık kuruluşlarında değil, gerçekleştirilen ev ziyaretleriyle de izleniyor. Bu uygulama doğuma hazırlık, anne ve bebek sağlığı ile bebek bakımı konularında doğrudan destek sunuyor. Süreç boyunca rehberlik için Annelik Yolculuğu mobil uygulaması kullanılıyor; koordinatör ebeler ise RİTAS (Riskli Takip Sistemi) üzerinden takiplerini sürdürüyor. Sisteme dahil edilen gebe ve lohusalara ulaşım için 0312 577 78 78 numaralı telefon kullanılabiliyor.

İl Sağlık Müdürlüğü'nün sosyal medya paylaşımında etkinliğin amaçlarına değinilerek, "Normal doğum için doğru bilgi, güvenli bir hazırlık ve güçlü bir destek önemlidir. Anne adaylarımızın gebelikten lohusalığa uzanan yolculuklarında yanlarında olmaya, sağlık hizmetlerini ihtiyaç duydukları her noktaya ulaştırmaya devam ediyoruz" ifadesine yer verildi.

Etkinliğe İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici'nin yanı sıra Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Babur Mimtaş, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Şebnem Eker Güvenç, Odunpazarı İlçe Sağlık Müdürü Dr. Alparslan Temen ve Koordinatör Ebe Nazan Baydemir katıldı. Katılım sağlayan sağlık çalışanları ve ebe ekipleri, böyle toplantıların hem bilgilendirme hem de deneyim paylaşımı açısından değer taşıdığını belirtti.

Yerel uygulamaların ve koordineli ebe desteğinin ön plana çıktığı bu tür buluşmalar, anne adaylarının doğuma bilgiyle ve güvenle hazırlanmasına katkı sağlıyor.

ESKİŞEHİR'DE 1-7 EKİM NORMAL DOĞUM HAFTASI KAPSAMINDA GEBELER, LOHUSALAR VE BEBEKLERLE ANLAMLI BİR BULUŞMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.