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Ortak havuzla 41G seferleri tek plan üzerinden düzenlenecek

Kocaeli'de 41G hattında 95 aracın sefer planlaması ortak havuzda toplandı; 15 hattın farklı kooperatiflerine ait seferler tek planla koordine edilecek.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 16:22

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Ortak havuzla 41G seferleri tek plan üzerinden düzenlenecek

Ortak havuzla 41G seferleri tek plan üzerinden düzenlenecek

Kocaeli'de 41G hattında ortak havuz uygulaması başlatıldı. UlaşımPark Genel Müdürlüğü'nde imzalanan protokolle hattın sefer planlaması merkezi bir yaklaşımla yürütülecek ve hizmetlerde koordinasyon sağlanacak.

Uygulamanın kapsamı:

Ortak havuz, Karamürsel, Değirmendere, Gölcük ve İzmit arasındaki toplu ulaşım hizmetlerini kapsıyor. Protokol kapsamında 15 hatta hizmet veren 95 araç için sefer planlaması ortak şekilde yapılacak; farklı kooperatiflerin yürüttüğü hatlardaki seferlerin tek bir plan doğrultusunda koordine edilmesi hedefleniyor.

Protokol tarafları ve hedefler:

UlaşımPark Genel Müdürlüğü'ndeki imza törenine UlaşımPark Genel Müdürü Serhan Çatal ve Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt katıldı. Protokole 2 No’lu Karamürsel Kooperatifi adına Ahmet Utaş, 39 No’lu Değirmendere Kooperatifi adına Nejdet Dede ve 41 No’lu Gölcük Kooperatifi adına Kemal Köseoğlu imza attı.

Yeni sistemle 41G kapsamındaki güzergahlarda araç ve sefer planlamalarının daha koordineli yürütülmesi, toplu ulaşım hizmetlerinin düzenli ve verimli şekilde sağlanması amaçlanıyor. Ortak havuz uygulaması, farklı işletmelerin çalışma düzenini tek bir planlama çerçevesinde birleştirmeyi ve yolcu akışını iyileştirmeyi hedefliyor.

KOCAELİ&#039;DE KARAMÜRSEL, DEĞİRMENDERE, GÖLCÜK VE İZMİT ARASINDAKİ TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİNİ KAPSAYAN...

KOCAELİ'DE KARAMÜRSEL, DEĞİRMENDERE, GÖLCÜK VE İZMİT ARASINDAKİ TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİNİ KAPSAYAN 41G HATTINDA ORTAK HAVUZ UYGULAMASI BAŞLATILDI.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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