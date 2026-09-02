Eskişehir'de Kanlıpınar Şehitliği'nde 104. yıl anma töreni

Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı anma programı kapsamında düzenlenen tören, Kanlıpınar Şehitliği'nde gerçekleştirildi. Saat 11.30'da başlayan programda valilik ve garnizon komutanlığı adına çelenk sunumu yapıldı, askeri bando eşliğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla tören devam etti.

Törenin akışı:

Programda ilk olarak Eskişehir Valiliği ve Garnizon Komutanlığı tarafından Şehitlik Anıtı'na çelenk konuldu. Ardından askeri bando eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve tören mangası tarafından saygı atışı yapıldı. Şehitlerin ruhuna ithafen Kur'an-ı Kerim tilaveti okunup dualar edildi. Törene Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanı Hava Orgeneral Erdoğan Gür, AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ve protokol üyeleri katıldı.

Vali Yılmaz'ın mesajı:

Şehitlik Defteri'ni imzalayan Vali Dr. Erdinç Yılmaz, konuşmasında bağımsızlık mücadelesinin önemine değindi. Yılmaz, Kanlıpınar Şehitliği'ni 'bir milletin varoluş mücadelesinin, esarete karşı dirilişinin bağımsızlık aşkının sönmeyen meşalesi' olarak nitelendirdi ve şehitlerin bıraktığı mirasın bugün sahip olunan huzur ve güvenin kaynağı olduğunu vurguladı. Konuşmasında ayrıca 'Hiçbir güç, sizlerin kanlarıyla sulanan bu vatan topraklarını bölmeye, birliğimizi bozmaya muktedir olamayacaktır' sözleriyle birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

Vali Yılmaz, başta Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehitler ve gazilere rahmet, minnet ve şükranlarını sundu ve dualarla birlikte program sona erdi.

Kapanış ve kabir ziyaretleri:

Törenin ardından Vali Yılmaz ve protokol üyeleri, şehitlikte bulunan 52 kabri tek tek ziyaret ederek karanfil bıraktı ve dualar okudu. Anma programı bu ziyaretlerin tamamlanmasının ardından sonlandırıldı.

ESKİŞEHİR'İN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 104'ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA KANLIPINAR ŞEHİTLİĞİ'NDE ÇELENK SUNMA TÖRENİ DÜZENLENDİ. ŞEHİTLİK DEFTERİ'Nİ İMZALAYAN VALİ DR. ERDİNÇ YILMAZ, "HİÇBİR GÜÇ, SİZLERİN KANLARIYLA SULANAN BU VATAN TOPRAKLARINI BÖLMEYE, BİRLİĞİMİZİ BOZMAYA MUKTEDİR OLAMAYACAKTIR" DEDİ.