Eskişehir'de kış trafik tedbirleri toplantısında hazırlık ve koordinasyon öncelendi

toplantının amacı:

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz başkanlığında ‘‘Kış Mevsimi Trafik Tedbirleri’’ toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile trafik ve güvenlik birimlerinin yetkilileri katıldı.

Görüşmelerde, kış mevsiminde trafik güvenliğinin sağlanması, muhtemel kazaların önlenmesi ve vatandaşların güvenli şekilde seyahat edebilmesi için alınacak önlemler ele alındı. Katılımcılar, olası risklerin minimize edilmesi amacıyla koordineli çalışmanın öneminde mutabık kaldı.

kurum hazırlıkları ve koordinasyon:

Vali Yılmaz, kış şartlarına karşı tüm kurumların hazırlıklarını eksiksiz tamamlaması gerektiğini vurguladı. Kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava şartlarında kurumlar arası koordinasyonun hayati önem taşıdığına dikkat çekti.

Toplantıda ayrıca, vatandaşların can ve mal güvenliğinin öncelikli olduğu ifade edildi ve ihtiyaç duyulan her durumda kurumların hızlı ve etkin şekilde iş birliği içerisinde hareket etmesi gerektiği belirtildi. Yetkililer, alınan kararların uygulanması ve izlenmesi konusunda sorumlulukların netleştirildiğini aktardı.

Sonuç olarak, kış dönemine ilişkin hazırlıkların tamamlanması ve koordinasyonun sürekli kılınması hedefleniyor; yetkililer, kararlılıkla uygulanacak tedbirlerle olası aksaklıkların azaltılmasını amaçlıyor.

ESKİŞEHİR VALİSİ DR. ERDİNÇ YILMAZ BAŞKANLIĞINDA KIŞ MEVSİMİ TRAFİK TEDBİRLERİ TOPLANTISI YAPILDI.