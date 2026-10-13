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Eskişehir'de lise TÜBİTAK 4006 projesiyle Türkiye birinciliği kazandı

Eskişehir Eti Sosyal Bilimler Lisesi, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Teşvik Ödülü'nde Türkiye birincisi oldu; okula 100 bin TL nakdî ödül ve plaket verilecek.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 09:55

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Eskişehir'de lise TÜBİTAK 4006 projesiyle Türkiye birinciliği kazandı

ödül ve kapsamı:

Eskişehir Eti Sosyal Bilimler Lisesi, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Destek Programları Proje Teşvik Ödülleri kapsamında düzenlenen yarışmada, 4006 Bilim Fuarı Teşvik Ödülü kategorisinde Türkiye birinciliğine layık görüldü.

Okulun elde ettiği bu derece, yerel düzeyde yürütülen bilim iletişimi ve proje çalışmalarının sonuçlarını göstermesi açısından önem taşıyor. Başarı, öğrencilerin projeye katkısı ile öğretmen ve idarecilerin koordinasyonunun ortak ürünüdür.

ödül teslimi ve tören bilgileri:

Kazançla birlikte okul 100 bin TL nakdî ödül ve plaket almaya hak kazandı. Ödül töreninin 14-15 Ekim 2026 tarihlerinde, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ev sahipliğinde düzenlenecek 1. Türkiye Bilim İletişimi Zirvesi kapsamında gerçekleştirileceği bildirildi.

il milli eğitim müdürlüğünün tebriki:

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, süreçte emeği geçen tüm öğrenci, öğretmen ve idarecileri tebrik etti. Yapılan paylaşımda, elde edilen başarının okulun eğitim çalışmalarına ve bilimsel etkinliklere verdiği değeri yansıttığı ifade edildi.

ESKİŞEHİR ETİ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ, TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DESTEK PROGRAMLARI PROJE TEŞVİK...

ESKİŞEHİR ETİ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ, TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DESTEK PROGRAMLARI PROJE TEŞVİK ÖDÜLLERİ KAPSAMINDA 4006 BİLİM FUARI TEŞVİK ÖDÜLÜ KATEGORİSİNDE TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDU.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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