Esenler'de medeniyet, şiir ve tasavvufun buluşması: Sezai Karakoç konuşmaları

Esenler'de programın çerçevesi

Esenler Belediyesi, 2026-2027 Kültür Sanat Sezonu kapsamında düzenlediği "Sezai Karakoç Konuşmaları"nın açılışını gerçekleştirdi. Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan programın ilk oturumunda Doç. Dr. Ahmet Murat konuşmacı, Doç. Dr. Mesut Koçak ise moderatör olarak yer aldı. Etkinlik, Karakoç'un şiir, tasavvuf ve medeniyet üzerine kurduğu düşünce dünyasını bir arada değerlendirmeyi amaçladı.

Gelenek, şiir dili ve bireysel arayış:

Programda yapılan değerlendirmelerde Sezai Karakoç'un yalnızca şair değil, aynı zamanda bir düşünür ve aksiyoner kimliğiyle önem kazandığı vurgulandı. Moderatör Doç. Dr. Mesut Koçak, Karakoç'un gelenekle kurduğu özgün ilişkiyi öne çıkararak şairin geleneksel imgeleri ve tarihî şahsiyetleri modern şiir olanaklarıyla yeniden yorumladığını ifade etti. Koçak, özellikle Hızırla Kırk Saat eserinin farklı İslam coğrafyalarından izler taşıyan yapısına dikkat çekti ve Karakoç'un Mevlânâ, Yunus Emre ve Mehmet Âkif Ersoy ile kurduğu fikrî ilişkinin şiir diline yansımasını tartıştı.

Konuşmada Karakoç'un gelenekten beslendiği, ancak klişelere düşmeyen bir söylem geliştirdiği; peygamber ve velî imajlarını şiirlerinde belirgin biçimde kullandığı kaydedildi. Bu yaklaşımın, şairin özgün bir estetik ve dil inşa etmesine zemin hazırladığı belirtildi.

Çok yönlü birikim ve coğrafi bakış:

Doç. Dr. Ahmet Murat, Karakoç ile kişisel anılarını ve eserlerle kurduğu bağlantıyı paylaştı. Murat, Karakoç'u ilk kez babasının kütüphanesindeki kitaplar ve Diriliş dergisi aracılığıyla tanıdığını, lise yıllarında 15 yaşında okuduğu İnsanlığın Dirilişi eserinin kendisinde derin iz bıraktığını anlattı. Bu kişisel okuma serüveni, şairin metinlerinin genç kuşaklar üzerindeki etkisine dair somut bir örnek olarak öne çıktı.

Murat, Karakoç'un gençliğinden itibaren farklı kültür ve düşünce dünyalarına yöneldiğini; Farsça ve Fransızca çalışmalarının şiir dünyasını beslediğini söyledi. Bu çok yönlü birikimin, Karakoç'un hem geleneksel hem modern referansları bir arada işleyen özgün bir tasavvur geliştirmesine katkı sağladığı vurgulandı.

Programda ayrıca Karakoç'un tasavvuf anlayışının da tartışıldığı; Murat'ın, Karakoç'un tasavvufunu Necip Fazıl Kısakürek'inkinden ayıran noktaları işaret ettiği aktarıldı. Murat, Karakoç'un tasavvufu aile ve çevresel bir miras olarak içerdiğini, bir şeyhe bağlı olmaksızın tarihteki sufi isimleri ve velîleri şiirlerinde anarak tasavvufu bütüncül bir dünya görüşü haline getirdiğini belirtti.

Karakoç'un İslam medeniyetine dair düşünceleri ayrıca ele alındı. Murat, şairin Bağdat, Şam ve Buhara gibi şehirler üzerinden kurduğu anlatının, dönemin karanlığı içinde arayış ve umudu yansıttığını söyledi. Afrika'ya yönelik şiirsel göndermelerin de Karakoç'un farklı coğrafyalara uzanan bakış açısını ortaya koyduğu ifade edildi.

Programın devamı ve hedefleri:

"Sezai Karakoç Konuşmaları" adlı serinin yıl boyunca her ay farklı konu ve konuklarla sürmesi planlanıyor. Programın kapsamında şiirden estetiğe, gelenekten modernleşmeye, İslam dünyasından iktisat ve siyasete kadar geniş bir yelpazede Karakoç'un eserleri ve düşünceleri değerlendirilecek. Etkinliğin amaçları arasında, Karakoç'un fikir ve sanat mirasını farklı yönleriyle görünür kılmak ve kamuoyunda bu mirasın çağdaş tartışmalara katkısını zenginleştirmek yer alıyor.

Esenler Belediyesi'nin bu inisiyatifi, şairin çok katmanlı dünyasını akademik ve kültürel düzlemde yeniden tartışmaya açmayı hedefliyor ve önümüzdeki oturumlarla Karakoç'un fikirlerinin farklı disiplinlerden bakışlarla ele alınması bekleniyor.

"SEZAİ KARAKOÇ KONUŞMALARI" PROGRAMININ İLK KONUĞU YAZAR DOÇ. DR. AHMET MURAT OLDU