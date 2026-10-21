Gelinlik ve abiye dünyası Fuar İzmir'de buluştu

Fashion Prime kapılarını açtı

Gelinlik ve abiye üreticileri ile kumaş ve aksesuar tedarikçilerini bir araya getiren Fashion Prime, İZFAŞ tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Fuar İzmir'de açıldı. Dokuzuncu kez düzenlenen fuar, 21-23 Ekim tarihlerinde sektöre yönelik defileler, tasarım atölyeleri ve uluslararası alım heyeti programlarıyla sürdürülecek aktiviteleri kapsıyor.

Katılımcılar ve program:

Bu yıl fuarda 47 firma stant açarken, ABD, Azerbaycan, Hollanda, İtalya, Fransa ve İspanya dahil olmak üzere 13 ülkeden profesyonel ziyaretçi bekleniyor. Etkinlik takviminde 21-22 Ekim tarihlerinde düzenlenecek karma ve özel konsept defileler ile katılımcı firmaların kumaş ve aksesuarlarını podyuma taşıyan gösterimler yer alıyor. Fuarda ayrıca interaktif atölyeler ve uluslararası alım heyeti programları planlanmış; amaç, firmaların yeni ticari bağlantılar kurmasını ve ürün görünürlüklerini artırmasını sağlamak.

İzmir'in rolü ve hedefler:

Açılışta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ı temsilen konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız, İzmir'in fuarcılık tarihine vurgu yaptı. Yıldız, 'İzmir, fuarcılık serüveninde Türkiye’nin öncü ve önder ilidir. ‘İzmir Fuarlar Şehri’ tanımı, tarihi olarak hak ettiğimiz bir tanımdır' sözleriyle kentin rolünü öne çıkardı.

Yıldız ayrıca, 'İzmir'in kaybedecek zamanı kalmadı' ifadeleriyle yerel yönetimler, oda ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte ekonomiyi büyütecek, sektörlere destek verecek fuarlar düzenleme hedefini yineledi. Açılışa İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gökhan Tuncer ile çok sayıda oda, dernek ve sivil toplum temsilcisi katıldı.

Üç aşamalı destek ve gelecek takvim:

İZFAŞ, Fashion Prime'ı, üretimden ihracata uzanan süreçte sektöre destek veren üç organizasyonun ilk halkası olarak konumlandırıyor. Buna göre İzmir Bridal Week ilk kez 24-26 Kasım 2026 tarihlerinde yeni sezon koleksiyonlarını tanıtacak; IF Wedding Fashion İzmir ise 19-22 Ocak 2027 tarihlerinde 20'nci kez düzenlenerek ulusal ve uluslararası alıcıları bir araya getirecek. Bu üç organizasyonla tedarikten tasarıma ve ihracata uzanan bütüncül bir destek zinciri oluşturulması hedefleniyor.

Fuar boyunca sergilenecek tasarımlar, kumaş ve aksesuarların tasarıma dönüşüm sürecini görünür kılarken, uluslararası alım heyetleriyle firmaların ihracat bağlantıları güçlendirilmesi amaçlanıyor. Fashion Prime, gelinlik ve abiye sektörünün hem yerel üretim hem de küresel pazarlardaki görünürlüğünü artırmayı hedefleyen bir platform olarak öne çıkıyor.

GELİNLİK VE ABİYE SEKTÖRÜNÜN ÜRETİCİLERİNİ KUMAŞ VE AKSESUAR TEDARİKÇİLERİYLE BULUŞTURAN FASHİON PRİME, FUAR İZMİR'DE KAPILARINI AÇTI.