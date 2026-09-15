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Aksaray'da 5. kattan düşen Zeynep Nazlı Öztaş son yolculuğuna uğurlandı

Aksaray'da 5. kattan düşerek hayatını kaybeden 18 yaşındaki Zeynep Nazlı Öztaş Somuncu Baba Külliyesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 17:34

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Aksaray'da 5. kattan düşen Zeynep Nazlı Öztaş son yolculuğuna uğurlandı

Aksaray'da 5. kattan düşen genç kız toprağa verildi:

Olay, dün akşam saatlerinde Paşacık Mahallesi 1683. Sokaktaki 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. 18 yaşındaki Zeynep Nazlı Öztaş, henüz belirlenemeyen şekilde oturdukları 5. katın penceresinden aşağıya düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kızı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Öztaş kurtarılamadı.

cenaze töreni ve defin:

Genç kız için öğle vakti Somuncu Baba Külliyesinde cenaze namazı kılındı. Törenin ardından Zeynep Nazlı Öztaş, Ervah Kabristanlığında defnedildi.

düşüşün nedenine ilişkin açıklama:

Düşüşün nedeni henüz belirlenemedi.

AKSARAY&#039;DA 5. KATTAKİ EVLERİNİN PENCERESİNDEN AŞAĞIYA DÜŞEREK HAYATINI KAYBEDEN 18 YAŞINDAKİ GENÇ...

AKSARAY'DA 5. KATTAKİ EVLERİNİN PENCERESİNDEN AŞAĞIYA DÜŞEREK HAYATINI KAYBEDEN 18 YAŞINDAKİ GENÇ KIZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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