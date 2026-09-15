Denizli'de iş yerinde yangın: itfaiye müdahalesi sürüyor
Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde yangın çıktı. Olay, bölge sakinlerinin ihbarı üzerine ekiplerin sevk edilmesiyle gündeme geldi.
müdahale çalışmaları:
Bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi halen sürüyor; çalışanlar ve çevredeki vatandaşlar tarafından sağlanan ilk bilgiler ekiplerin hızlı müdahalesine işaret ediyor.
olay yeri ve soruşturma:
Yangın, Merkezefendi ilçesi Eskihisar Mahallesi 8028 Sokak adresindeki iş yerinde çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi; yetkililer olayla ilgili bilgi akışını sürdürüyor ve gelişmeler geldikçe paylaşılacak.
DENİZLİ’NİN MERKEZEFENDİ İLÇESİNDE FAALİYET GÖSTEREN BİR İŞ YERİNDE YANGIN ÇIKTI. BÖLGEYE SEVK EDİLEN EKİPLERİN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR.
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