Denizli'de iş yerinde yangın: itfaiye müdahalesi sürüyor

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde yangın çıktı. Olay, bölge sakinlerinin ihbarı üzerine ekiplerin sevk edilmesiyle gündeme geldi.

müdahale çalışmaları:

Bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi halen sürüyor; çalışanlar ve çevredeki vatandaşlar tarafından sağlanan ilk bilgiler ekiplerin hızlı müdahalesine işaret ediyor.

olay yeri ve soruşturma:

Yangın, Merkezefendi ilçesi Eskihisar Mahallesi 8028 Sokak adresindeki iş yerinde çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi; yetkililer olayla ilgili bilgi akışını sürdürüyor ve gelişmeler geldikçe paylaşılacak.

DENİZLİ’NİN MERKEZEFENDİ İLÇESİNDE FAALİYET GÖSTEREN BİR İŞ YERİNDE YANGIN ÇIKTI. BÖLGEYE SEVK EDİLEN EKİPLERİN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR.