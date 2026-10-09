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Eskişehir'de okul çevreleri ve servislerde kapsamlı çocuk güvenliği denetimi

Eskişehir'de Çocuk Şube koordinesinde 52 okul çevresi, 42 park, 31 iş yeri, 88 araç ve 17 servis denetlendi; 342 kişiye kimlik sorgusu yapıldı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 09:50

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Eskişehir'de okul çevreleri ve servislerde kapsamlı çocuk güvenliği denetimi

Denetim kapsamı ve koordinasyon:

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirildi. Çalışmada öncelik olarak okul çevreleri ve servis araçları hedef alındı; ekipler 52 okul çevresi, 42 park bahçe, 31 iş yeri, 88 araç ve 17 okul servisi kontrol etti.

Bulgu ve uygulanan yaptırımlar:

Denetimler sırasında toplam 342 şahsa kimlik sorgusu yapıldı. Kamu düzeni açısından tespit edilen ihlallerde idari yaptırım cezaları uygulandı; okul çevresinde tespit edilen plakasız 1 motosiklet ise çektirildi.

Yetkililer, çocukların güvenli ve huzurlu eğitim ortamlarında yetişmesini sağlamak amacıyla bu tür kontrollerin düzenli şekilde devam edeceğini bildirdi.

ESKİŞEHİR&#039;DE POLİS EKİPLERİNCE 52 OKUL ÇEVRESİ, 42 PARK BAHÇE, 31 İŞ YERİ, 88 ARAÇ VE 17 OKUL...

ESKİŞEHİR'DE POLİS EKİPLERİNCE 52 OKUL ÇEVRESİ, 42 PARK BAHÇE, 31 İŞ YERİ, 88 ARAÇ VE 17 OKUL SERVİSİ DENETLENİRKEN, 342 ŞAHSA KİMLİK SORGUSU YAPILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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