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Eskişehir'de randevu yönetimi ve erişimde iyileştirme hedefi: MHRS masaya yatırıldı

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü öncülüğünde yapılan toplantılarda MHRS, randevu süreçleri ile sağlık hizmetine erişimi kolaylaştırma ve hasta memnuniyetini artırma yolları ele alındı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 17:19

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EDİTÖR: Serkan Varol

Eskişehir'de randevu yönetimi ve erişimde iyileştirme hedefi: MHRS masaya yatırıldı

Toplantıların amacı ve katılımcılar:

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici başkanlığında düzenlenen değerlendirme toplantılarının temel amacı, kentteki sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak ve hasta memnuniyetini artırmaktır. Toplantılara Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Serkan Ceyhan, Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Pakize Gözde Gök ve ilgili hastane yöneticileri katılmıştır.

Hastanelerde yapılan değerlendirmeler:

Yunus Emre Devlet Hastanesi, Eskişehir Şehir Hastanesi ve Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde gerçekleştirilen oturumlarda, kurumların randevu süreçleri ve hasta yönlendirme uygulamaları ayrıntılı şekilde ele alınmıştır. Her kurumun mevcut uygulamaları masaya yatırılarak, MHRS üzerinden alınan randevuların akışının ve hasta deneyiminin hangi noktalarda güçlendirilebileceği tartışılmıştır.

Odak noktaları ve öne çıkan konular:

Toplantılarda öncelik olarak MHRS kullanımının etkinliği, randevu bekleme süreleri, yönlendirme mekanizmaları ve hasta bilgilendirme süreçleri incelenmiştir. Ayrıca, hasta memnuniyetini artırmaya yönelik iletişim kanalları, randevu iptal ve erteleme uygulamaları ile acil olmayan başvuruların yönetimi değerlendirilmiştir.

Beklenen adımlar ve takip süreci:

Katılımcılar, tespit edilen eksiklikler doğrultusunda koordineli çalışmalar yürütülmesi gerektiği konusunda mutabık kaldı. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılacak izlemeler ve kurumlar arası eşgüdüm ile randevu altyapısının güçlendirilmesi ve hasta yönlendirme süreçlerinin sadeleştirilmesi hedefleniyor.

Toplantı sonuçlarının uygulamaya dönüştürülmesi aşamasında düzenli raporlama ve performans izlemesi planlanmakta; böylece hasta memnuniyetinde somut iyileşmeler sağlanması amaçlanmaktadır.

ESKİŞEHİR İL SAĞLIK MÜDÜRÜ DOÇ. DR. YAŞAR BİLDİRİCİ BAŞKANLIĞINDA, SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİMİ...

ESKİŞEHİR İL SAĞLIK MÜDÜRÜ DOÇ. DR. YAŞAR BİLDİRİCİ BAŞKANLIĞINDA, SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİMİ KOLAYLAŞTIRMAK VE HASTA MEMNUNİYETİNİ ARTIRMAK AMACIYLA MERKEZİ HEKİM RANDEVU SİSTEMİ (MHRS) DEĞERLENDİRME TOPLANTILARI DÜZENLENDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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