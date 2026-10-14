Tunceli'de okulların görünmeyen koruyucuları eğitime katıldı

Tunceli'de bahçe görevlilerine yönelik eğitim programı

Tunceli'de okul ve kurumlarda görev yapan bahçe görevlilerine, eğitim ortamlarının güvenliğini artırmaya yönelik bir program düzenlendi. Program İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirildi ve yerel yönetimler ile kurum personelinin katılımına açık oldu.

Eğitimin içeriği:

Program kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği birimi personeli tarafından katılımcılara iş sağlığı ve güvenliği ile ilk yardım farkındalığı konularında bilgilendirme yapıldı. Eğitimlerde günlük görev esnasında karşılaşılabilecek riskler, koruyucu tedbirler ve temel ilk yardım müdahaleleri ele alındı.

Amaç ve uygulama:

Eğitimin başlıca hedefi, okullarda ve kurumlarda güvenli eğitim ortamları oluşturmak ve güvenlik hizmetlerinin etkinliğini artırmaktı. Ayrıca Emniyet Müdürlüğü personeli katılımcılara okul güvenliğinde dikkat edilmesi gereken hususları anlattı ve dedektörlerin doğru ve amacına uygun kullanımı hakkında uygulamalı bilgiler verdi.

Yetkililer, bu tür programların düzenli olarak tekrarlanmasının, hem çalışanların bilinç düzeyini yükselteceğini hem de öğrenci ve personel güvenliğinin sürdürülebilir şekilde sağlanmasına katkı sunacağını belirtti.

TUNCELİ’DE OKUL VE KURUMLARDA GÖREV YAPAN BAHÇE GÖREVLİLERİNE YÖNELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE OKUL GÜVENLİĞİ KONULARINDA EĞİTİM PROGRAMI DÜZENLENDİ.