Eskişehir'de sanayi sitesinde yükselen alevler esnafı gözyaşına boğdu

Eskişehir Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi'nde bulunan Baksan Sanayi Sitesi 128/8 numaradaki bir yapı malzemeleri dükkanında çıkan yangın, kısa sürede çevreye yayılan yoğun duman ve alevler nedeniyle endişe yarattı. Bitişikteki iş yerlerine sıçrama riski, bölgedeki esnaf ve mahalle sakinlerinde panik oluşturdu.

yangın nasıl başladı ve yayıldı:

İçerideki yanıcı ve kimyasal maddelerin etkisiyle alevler hızla büyüdü. Kısa sürede yoğun dumanın yükseldiği sanayi sitesinde, alevlerin kontrol altına alınması güçleşti ve dükkanlarda ciddi hasar riski oluştu.

müdahale ve güvenlik önlemleri:

Olay yerine itfaiye, polis, AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile TOMA araçları sevk edildi. Ekipler yangının bitişik iş yerlerine sıçramasını önlemek için çalışma yürütürken, çevrede güvenlik önlemleri alındı ve müdahale devam ediyor.

gözyaşları ve panik:

Bitişik dükkanların kül oluşunu çaresizce izleyen esnaf ve vatandaşlar duygusal anlar yaşadı. Bir vatandaş, üzüntüsüne hakim olamayarak gözyaşlarına boğulurken, çevredekiler tarafından teselli edilmeye çalışıldı; bu görüntüler olay yerinde derin bir üzüntüye yol açtı.

Yetkili ekiplerin yangını tamamen kontrol altına alabilmek için başlattığı yoğun müdahale sürüyor ve olayla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

ESKİŞEHİR'DE BAKSAN SANAYİ SİTESİ'NDEKİ YAPI MALZEMELERİ DÜKKANINDA ÇIKAN VE BİTİŞİKTEKİ İŞ YERLERİNE SIÇRAMA RİSKİ BULUNAN YANGINI ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR VE İŞLETME SAHİPLERİ ÇARESİZLİK İÇİNDE GÖZYAŞLARIYLA İZLEDİ.