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Eskişehir'de sokak turunda tehlikeli görüntü: bagajda kaskla oturan kişi

Eskişehir Tepebaşı'nda üstü açık araçla sokakta tur atan grup, bagajda kaskla oturan kişinin riskli davranışı üzerine ihbarla polis ekipleri müdahale etti.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 13:46

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Eskişehir'de sokak turunda tehlikeli görüntü: bagajda kaskla oturan kişi

Eskişehir'de sokak turunda tehlikeli görüntü

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Eskibağlar Mahallesi Genez Sokak'ta, üstü açık bir otomobille defalarca sokak turu atan bir grup vatandaşın tepkisini çekti. Araçtaki bazı kişilerin seyir halindeyken arka koltukta ayağa kalktığı, hatta bagaj kısmına oturan bir şahsın kafasında kask bulunduğu anlar çevredekiler tarafından kayda alındı.

olayın yaşandığı nokta ve tehlikeli davranışlar:

Olayda göze çarpan görüntüler arasında en dikkat çekeni, seyir halindeki aracın bagaj kısmına oturmuş olan kişi oldu. Üstü açık otomobilin sokakta defalarca tur atması ve araç içindeki bazı bireylerin emniyetsiz davranışları, mahalle sakinlerinde hem şaşkınlık hem de güvenlik endişesi yarattı. Sürücünün veya diğer yolcuların kimlik bilgileri haberde yer almadı, ancak araç plakası 26 ALK 517 olarak kayda geçti.

polis müdahalesi ve uyarılar:

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, aracı durdurarak içindekileri kontrol etti. Ekipler, hem şahısların kendi güvenlikleri hem de trafikteki diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye atan davranışlar konusunda uyarılarda bulundu. Polis, grubun daha fazla tehlike yaratmasını engellemek için gerekli yönlendirmeleri yaparak kişileri sokaktan uzaklaştırdı.

Olayla ilgili yürütülen müdahale kamu düzeni ve trafik güvenliği açısından örnek teşkil ederken, yetkililer benzer durumlarda vatandaşların ivedilikle ihbarda bulunmasının önemine dikkat çekiyor.

ESKİŞEHİR&#039;DE ÜSTÜ AÇIK BİR OTOMOBİLLE SOKAKTA SÜREKLİ TURLAYAN, ARKA KOLTUKTA AYAĞA KALKIP BAGAJ...

ESKİŞEHİR'DE ÜSTÜ AÇIK BİR OTOMOBİLLE SOKAKTA SÜREKLİ TURLAYAN, ARKA KOLTUKTA AYAĞA KALKIP BAGAJ KISMINA KASKLA OTURAN ŞAHISLARIN TEHLİKELİ HALLERİ ŞAŞIRTIRKEN, İHBAR ÜZERİNE ADRESE GELEN POLİS EKİPLERİ GRUBU DURDURARAK UYARDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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