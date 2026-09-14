Eskişehir'de yerdeki Türk bayrağını alan kurye valilikte kabul edildi

Eskişehir'de kurye örnek davranışıyla valilikte ağırlandı

Eskişehir'de motosikletli kurye Gülten Yeşil, sipariş teslimatı sırasında Odunpazarı ilçesi Gökmeydan Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı üzerindeki yol kenarında bulduğu Türk bayrağını durup yerden aldı ve kurye çantasına koyarak muhafaza etti. Kask kamerasına yansıyan görüntüler İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından paylaşılınca sosyal medyada geniş ilgi gördü.

olay anı:

Görüntülerde Yeşil'in motosikletini durdurup bayrağı alması ve ardından bayrağı taşımaya devam etmesi yer alıyor. Sosyal medyadan gelen tebrik ve takdir mesajlarının ardından Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Yeşil'i valiliğe davet ederek kendisiyle görüşme gerçekleştirdi.

valiyle görüşme:

Ziyarette Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Gülten Yeşil'e örnek davranışı için teşekkür ederek bayrak sevgisinin milletin ortak değeri olduğuna vurgu yaptı. Vali Yılmaz, yaptığı açıklamada bu hassasiyetin tüm ülkeyi gururlandırdığını belirtti ve Yeşil'e Türk bayrağı ile çeşitli hediyeler takdim etti.

kurye ne söyledi:

Olay anını anlatan Gülten Yeşil, bayrağı yerde bırakamayacağını söyleyerek, davranışını şu sözlerle özetledi: paket teslimatı sırasında bayrağı yerde gördüm, gönlüm el vermedi ve bayrağı alıp motorun kasasına koydum; vardiyam bitince evime gidip astım. Yeşil, görüşmede valinin teşekkürünü aldığını ve davranışının öneminin vurgulandığını ifade etti.

Valilikteki kabul ve teşekkür, görüntülerin kamuoyunda yarattığı olumlu etkiyi pekiştirdi. Hem kamuoyu tepkisi hem de valinin takdiri, gündelik hayatta görülen bu tür duyarlı davranışların dikkat çekmesine neden oldu.

ESKİŞEHİR'DE MOTOSİKLETİYLE SEYİR HALİNDEYKEN YERDE GÖRDÜĞÜ TÜRK BAYRAĞINI KALDIRIP MUHAFAZA EDEN KADIN KURYE GÜLTEN YEŞİL, SERGİLEDİĞİ DUYARLI DAVRANIŞIN ARDINDAN ESKİŞEHİR VALİSİ DR. ERDİNÇ YILMAZ TARAFINDAN MAKAMINDA AĞIRLANDI.