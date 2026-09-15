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Eskişehir'in ALPAGU takımı TEKNOFEST 2026'da sabit kanatta Türkiye üçüncüsü

Eskişehir Sabiha Gökçen MTAL öğrencilerinin ALPAGU takımı, TEKNOFEST 2026 Liselerarası Sabit Kanat İHA kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 10:56

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EDİTÖR: İrem Özkan

Eskişehir'in ALPAGU takımı TEKNOFEST 2026'da sabit kanatta Türkiye üçüncüsü

Eskişehir'in ALPAGU takımı TEKNOFEST 2026'da sahne aldı

Eskişehir Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan ALPAGU takımı, TEKNOFEST 2026 kapsamında düzenlenen Liselerarası İHA Yarışmaları Sabit Kanat kategorisinde Türkiye üçüncüsü olarak ilgi çekti. Yarışmalar, genç İHA geliştiricilerini buluşturan geniş bir platform sundu.

Yarışma sahnesi:

Türkiye ve dünyanın genç takımlarının katıldığı organizasyon, Malatya'da gerçekleştirildi ve yarışmalar TÜBİTAK yürütücülüğünde düzenlendi. ALPAGU ekibi, sabit kanat İHA tasarımı ve uçuş performansı alanındaki değerlendirmelerde dereceye girerek Eskişehir'i temsil etti.

Hazırlık süreci ve destek:

Okul yönetimi ve ekibin koordinasyonuyla yürütülen hazırlık sürecinde öğrenciler tasarım, test ve saha uygulamalarında yoğun çalışma gösterdi. Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, sürece katkı sağlayan Koordinatör Öğretmen Gürsel Deniz ve öğrencilere tebrik mesajı ile başarılarını duyurdu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü açıklamasında, takımın bilgi ve deneyim aktarımıyla desteklenen çalışmalarının önemine vurgu yapıldı ve "Araştıran, üreten ve geliştiren gençlerimizle bilim ve teknoloji alanında ülkemizin geleceğine katkı sunmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

ALPAGU'nun elde ettiği derece, Eskişehir'deki mesleki ve teknik eğitimin uygulamalı yönünün başarıyla sonuçlandığını gösterirken, takımın performansı önümüzdeki etkinlikler için de beklentileri yükseltti.

ESKİŞEHİR SABİHA GÖKÇEN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİNDEN OLUŞAN ALPAGU TAKIMI...

ESKİŞEHİR SABİHA GÖKÇEN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİNDEN OLUŞAN ALPAGU TAKIMI, TEKNOFEST KAPSAMINDA DÜZENLENEN LİSELERARASI İHA YARIŞMALARI SABİT KANAT İHA KATEGORİSİNDE TÜRKİYE ÜÇÜNCÜSÜ OLDU.

İrem Özkan

İrem Özkan

 Yapay Zeka & Teknoloji Editörü

Yapay zeka gelişmeleri, mobil uygulamalar, yazılım dünyası ve sosyal medya haberlerinde uzmanlaşmış genç editör.

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