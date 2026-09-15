Okula ilk gün şenliği: Mersin'de çocuklar oyun ve keşifle buluştu

Mersin'de çocuk şenliği coşkusu

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Mersin'de düzenlenen Çocuk Şenliği, kent sokaklarını neşeyle doldurdu. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen etkinlikler, Oyna, Eğlen, Keşfet! sloganıyla 14-15 ve 16 Eylül tarihlerinde Babil Su Sporları Merkezi önünde çocukları buluşturdu. Şişme oyun parkurlarından geleneksel oyunlara, akıl ve zeka atölyelerinden yüz boyamaya kadar uzanan etkinlikler çocuklara hareket, eğlence ve öğrenme fırsatı sundu.

oyun ve atölyeler çocuk gelişimini hedefliyor:

Şenlikte yer alan aktiviteler, sadece eğlenceye değil çocukların sosyal, fiziksel ve zihinsel gelişimine de odaklanıyor. Geleneksel çocuk oyunlarıyla kuşaktan kuşağa geçen oyun kültürü yaşatılırken, akıl ve zeka atölyelerinde uygulanan oyun ve materyaller çocukların dikkat, mantık ve problem çözme becerilerini destekliyor. Yüz boyama gibi yaratıcı etkinlikler ise çocukların kendini ifade etmesine ve hatıra oluşturmasına katkı sağlıyor. Etkinlik alanında çocukların akranlarıyla etkileşime girmesi sosyal bağların güçlenmesine de yardımcı oluyor.

katılım, gözlemler ve belediyenin hedefi:

Etkinlik sırasında ailelerin ve çocukların ilgisi yoğun olurken, okula başladıkları ilk gün için hazırlanan şenlik özellikle küçük katılımcılardan büyük ilgi gördü. Burcu Sert, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı'nda görevli olarak yaptığı açıklamada: "Şenliğimiz kapsamında geleneksel çocuk oyunları, akıl-zeka oyunları, yüz boyama etkinlikleri, şişme oyun parkurları ve çocuklara özel ikramlık dağıtımları gerçekleştirdik. Bu etkinlikleri, çocukların eğlenmesi, öğrenmesi ve sosyalleşmesi amacıyla yapıyoruz. Çocuklarımızın ve ailelerinin, etkinliklerimizde güzel vakit geçirdiğini gözlemliyoruz. Okulların açıldığı ilk günlerde yaptığımız bu etkinliklerde, çocukların okuldan çıkıp geldiğini ve güzel zaman geçirdiğini gördük. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak çocukların sosyal gelişimini desteklemek için bu tür etkinliklere devam edeceğiz" dedi.

Şenlik, 16 Eylül'e kadar sürecek etkinlik takvimiyle bölgedeki çocuklara eğlenceli ve öğretici bir mekan sunmaya devam edecek. Organizasyon hem ailelere hem de çocuklara yönelik pratik çözümler ve güvenli oyun alanları sağlayarak yerel yönetimin çocuk odaklı çalışmalarına somut bir örnek oluşturuyor.

MERSİN’DE AVRUPA HAREKETLİLİK HAFTASI KAPSAMINDA DÜZENLENEN ‘ÇOCUK ŞENLİĞİ’, RENKLİ ETKİNLİKLERLE ÇOCUKLARI BULUŞTURDU. ŞİŞME OYUN PARKURLARINDAN AKIL VE ZEKÂ OYUNLARINA KADAR BİRÇOK ETKİNLİĞE KATILAN ÇOCUKLAR, DOYASIYA EĞLENDİ.