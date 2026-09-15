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Görme engelli Özcan Şaylı Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'ni kazandı

İzmir Bayındırlı görme engelli Özcan Şaylı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü kazanarak annesiyle kaymakamı ziyaret etti.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 11:42

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Görme engelli Özcan Şaylı Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'ni kazandı

Görme engelli Özcan Şaylı Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'ni kazandı

İzmir'in Bayındır ilçesinde yaşayan görme engelli genç Özcan Şaylı, azmi ve kararlılığıyla Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü kazandı. Başarı, yerel rehberlik ve desteklerin etkisiyle gerçekleşti.

Ziyaret ve teşekkürler:

Üniversiteyi kazanmasının ardından annesi Funda Şaylı ile birlikte Bayındır Kaymakamı Murat Mete'yi makamında ziyaret eden Özcan Şaylı, üniversiteye hazırlık ve yerleşme sürecinde kendisine sağlanan rehberlik ve desteklerden dolayı teşekkürlerini iletti.

Kaymakamın değerlendirmesi:

Kaymakam Murat Mete, Şaylı'yı başarısından dolayı tebrik ederek üniversite eğitim hayatında başarılar diledi. Mete, gençlerin azim ve kararlılıkla hedeflerine ulaşmasının gurur verici olduğunu belirterek, öğrencilerin eğitim yolculuklarında desteklenmeye devam edileceğini ifade etti.

ÜNİVERSİTEYİ KAZANAN GÖRME ENGELLİ GENÇ, ANNESİ VE BAYINDIR KAYMAKAMI MURAT METE

ÜNİVERSİTEYİ KAZANAN GÖRME ENGELLİ GENÇ, ANNESİ VE BAYINDIR KAYMAKAMI MURAT METE

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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