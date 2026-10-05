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Eskişehir'in dev danaları Guinness rekoru için sıraya girdi

Sivrihisar'da Onur Ünalan ailesinin yetiştirdiği Ateş (1.750 kilo) ve Paşa (1.450 kilo), Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuru için hazırlanıyor.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 14:01

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EDİTÖR: Emre Koç

Eskişehir'in dev danaları Guinness rekoru için sıraya girdi

İki dana uluslararası rekor hedefiyle dikkat çekiyor

Sivrihisar ilçesi Koçaş Mahallesi'nde hayvancılık yapan Onur Ünalan ve ailesinin yetiştirdiği iki dana, yerel ölçekte olağanüstü ağırlıklara ulaşarak Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuru hazırlığına başladı. Aile, danalara gösterdikleri özeni ve düzenli beslemeyi başarının temel nedeni olarak gösteriyor.

beslenme ve bakım:

Aile tarafından verilen bilgilere göre Ateş isimli dana şu anda 1.750 kilo ağırlığında, Paşa ise 1.450 kilo seviyesine ulaştı. Ünalan, hayvanların kaliteli yem ve yonca ile beslendiğini; Ateş’i alalı iki ay olduğunu, Paşa’nın ise alındığında hasta olduğunu ve bir aylık tedavi sonrasında iyileştiğini aktardı. Ünalan'ın sözleriyle: "Ateş’i alalı 2 ay oldu. Paşa’mızın yanına arkadaş oldu. Aldığımızda bin 650 kiloydu, şu anda bin 750. Paşa ise, ilk aldığımız zamanlarda hastaydı. Bir ay boyunca tedavi yaptık. Danamız şu anda canlı bin 450 kilo. Yaklaşık 6 ayda bin 450 kilo oldu. Hayvanlarımıza özenle bakıyoruz ve günde 20-30 kilo yem yiyorlar."

değer, satış ve rekor başvurusu:

Ünalan ailesi ilerleyen dönemde danaların satışını planlıyor; Ateş'in değerinin 400 bin TL, Paşa'nın ise 350 bin TL olarak değerlendirildiği belirtildi. Aile, nadir görülen ve uluslararası rekorlarla yarışabilecek ağırlıklara ulaşan bu hayvanlar için Guinness Rekorlar Kitabına başvuru yapmayı planlıyor. Başvuru süreci ve ölçüm şartları tamamlandığında rekor başvurusu resmi kanallardan iletilecek.

Yerel üretim ve bakım uygulamalarının, hayvanların performansına etkisi bu örnek üzerinden öne çıkıyor. Ünalan ailesinin deneyimi, küçük ölçekli işletmelerde doğru bakım ve beslemenin dikkat çekici sonuçlar doğurabileceğini gösteriyor.

ESKİŞEHİR&#039;DE BİN 750 KİLO OLAN ATEŞ VE BİN 450 KİLO OLAN PAŞA İSİMLİ 2 DANANIN SAHİPLERİ, GUİNNESS...

ESKİŞEHİR'DE BİN 750 KİLO OLAN ATEŞ VE BİN 450 KİLO OLAN PAŞA İSİMLİ 2 DANANIN SAHİPLERİ, GUİNNESS REKORLAR KİTABINA BAŞVURU YAPMAYA HAZIRLANIYOR.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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