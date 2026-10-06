Eskişehir'in zengin florası bal üreticilerini yüz güldürüyor

İki yıllık kurak dönemin ardından gelen düzenli bahar yağışları, Eskişehirli arıcıların bu sezon yüzünü güldürdü. Hem üretim hem de bal kalitesinde gözle görülür artış olduğunu belirten üreticiler, rekoltenin yukarı yönlü seyrettiğini kaydediyor.

şehir florası ve kalite ilişkisi:

Eskişehir İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Aşçı, bölgenin bitki çeşitliliğinin bal kalitesinde belirleyici olduğunu vurguladı. ESOGÜ akademisyenlerinin çalışmalarına atıfta bulunan Aşçı, kentin 2 binden fazla bitki çeşidine ev sahipliği yaptığını ve bu zenginliğin Sakarya Vadisi'nin 200 metreden 1800 metreye uzanan coğrafyasıyla birleştiğinde balın lezzet ve aromatik özelliklerini güçlendirdiğini söyledi. Aşçı, gönderilen örneklerin dünya çapındaki yarışmalardan sürekli dereceyle döndüğünü ifade etti.

sahte bal uyarısı ve tüketici önerileri:

Aşçı, tüketicilerin balı test etmek için sık başvurduğu pratik yöntemlerin yanıltıcı olduğuna dikkat çekti. "Balı yakmak, suda sallamak veya uzatıp çekmek gibi uygulamalar tamamen hurafedir," diyen Aşçı, gerçek balın ancak laboratuvar ortamında yapılan kimyasal, polen ve duyusal analizlerle tescil edilebileceğini hatırlattı. Merdiven altı ve arı barındırmayan ürünlerle mücadele ettiklerini söyleyen başkan, en güvenli yolun balı doğrudan arıcıdan satın almak olduğunu belirtti: "Arıcı önce güven, sonra bal satar."

Birlik, üreticinin maliyet baskısı ve sürdürülebilir üretim için tavsiye edilen satış tablolarını da paylaştı. Aşçı, kovan yerleştirmekten bal elde etmenin ciddi emek ve maliyet gerektirdiğini ifade ederek üreticinin ayakta kalmasının önemine vurgu yaptı.

Yılmaz Aşçı’nın açıkladığı fiyat aralıklarına göre süzme balın kilosu 700 TL ile 1200 TL arasında önerilirken, petek balın taban fiyatı 900 TL olarak belirlendi. Arıcılar, bu fiyatlandırmayla sektörde sürdürülebilirliğin ve kaliteli üretimin sürdürülmesini hedeflediklerini kaydediyor.

ESKİŞEHİR İLİ ARI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ BAŞKANI YILMAZ AŞÇI