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Lüleburgaz TSO'da listeler yarıştı: Durmaz'ın kırmızı listesi 8 grupta kazandı

Lüleburgaz TSO seçimlerinde 14 meslek grubundan 8'ini Turgut Durmaz'ın kırmızı listesi, 6'sını İlhami Cebelli'nin beyaz listesi kazandı.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 22:32

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EDİTÖR: Berk Doğan

Lüleburgaz TSO'da listeler yarıştı: Durmaz'ın kırmızı listesi 8 grupta kazandı

Seçimin yapıldığı ortam ve yarış:

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası (LTSO) için düzenlenen meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimleri, Lüleburgaz İmam Hatip Ortaokulunda gerçekleştirildi. Yarışta mevcut başkanın İlhami Cebellinin beyaz listesi, Turgut Durmazın kırmızı listesi ve Ufuk Keskinin mavi listesi yer aldı.

Oy sayımı ve sonuçların dağılımı:

Oy sayımının tamamlanmasının ardından alınan sonuçlara göre 14 meslek grubunun dağılımı netleşti. Buna göre Turgut Durmazın kırmızı listesi 14 grubun 8'inde seçimi kazanırken, mevcut başkan İlhami Cebellinin beyaz listesi 6'sında başarılı oldu. Ufuk Keskin'in mavi listesi ise meclis grubu çıkaramadı.

Sonrası ve tebrik:

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından, Turgut Durmaz destek verenlere teşekkür etti. Seçim süreci ve sonuçlar, LTSO içindeki temsil yapısını belirleyecek yeni dönemin ilk adımını oluşturdu.

SEÇİM SONUÇLARININ AÇIKLANMASININ ARDINDAN TURGUT DURMAZ, KENDİSİNE VE LİSTESİNE DESTEK VERENLERE...

SEÇİM SONUÇLARININ AÇIKLANMASININ ARDINDAN TURGUT DURMAZ, KENDİSİNE VE LİSTESİNE DESTEK VERENLERE TEŞEKKÜR ETTİ.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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