Dolar 50,3447 +0,12%
Euro 55,4947 -0,22%
Bist 11.842,82 +1,51%
Altın Gram 6.290,44 +0,03%
EUR/USD 1,1028 -0,29%
Brent Petrol 95,84 +0,02%
--°

Eskişehirspor evinde avantajı sürdürmeyi amaçlıyor

Hakan Şapcı yönetimindeki Eskişehirspor, ligin 12. haftasında 15 Kasım Pazar 15.30'da Fethi Heper Stadyumu'nda Ayvalıkgücü Belediyespor'u konuk edecek.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 11:49

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Eskişehirspor evinde avantajı sürdürmeyi amaçlıyor

Eskişehirspor ayvalıkgücü maçına hazırlanıyor

TFF Nesine 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Eskişehirspor, teknik direktör Hakan Şapcı yönetiminde Ayvalıkgücü Belediyespor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah-kırmızılı ekip antrenmanlarda maçın taktik planı üzerinde yoğunlaşıyor.

Antrenmanlarda odak noktası:

Teknik ekip, hafta boyunca sahada taktiksel çalışmalara ağırlık verdi. Antrenmanlar, takım organizasyonu ve maç içi planların netleştirilmesine yönelik uygulamalı çalışmaları kapsıyor.

Maç takvimi ve lig durumu:

Eskişehirspor, ligde 24 puan ile lider konumda bulunuyor. Ligin 12. haftasında, 15 Kasım Pazar günü saat 15.30'da Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda Ayvalıkgücü Belediyespor'u konuk edecek.

Teknik heyet hazırlıkları sürdürürken, takımın çalışma temposu ve taktik alışmaları maç günü alınacak sonuçlar için belirleyici olacak.

TFF NESİNE 3. LİG 2. GRUP&#039;TA MÜCADELE EDEN ESKİŞEHİRSPOR, LİGİN 12. HAFTASINDA SAHASINDA...

TFF NESİNE 3. LİG 2. GRUP'TA MÜCADELE EDEN ESKİŞEHİRSPOR, LİGİN 12. HAFTASINDA SAHASINDA OYNAYACAĞI AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR KARŞILAŞMASININ HAZIRLIKLARINA DEVAM EDİYOR.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Umurlu karantinası nedeniyle deve güreşi festivali ileri tarihe alındı
images

Kaymakam Ali Kantilav genç kick boksçularla antrenmanda buluştu
images

Karabük Üniversitesi'nden İzmir'e masa tenisi takımı Türkiye finallerine yükseld...
images

Kuşadası'nda satrançla anma: 66 sporcu 10 kasım için bir araya geldi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kaza sonrası 22 günlük mücadele: Alanya'da üniversiteli genç yaşamını yitirdi

Kurslardan atölyeye: Akdenizli kadınlar kendi işlerini kurdu

Diyabetin sessiz tahribatı: damarlar, kalp, böbrekler ve sinirler risk altında

Ulus’ta dayanışma günü: 7 saatte 70 ünite kan bağışı

TREND HABERLER

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

Üniversite ve CW Enerji tarımda dikey güneş enerjisi uygulamasını hayata geçiriyor

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Kartepe'de kasımın erken karı aileleri zirveye taşıdı

Balıkesir Üniversitesi yönetimi Ayvalık Meslek Yüksekokulu'nda akreditasyon ve eğitim çalışmaları için bir araya geldi

Bursa firmaları Afrika pazarına ortak üretim ve teknolojiyle açılıyor

Çöken yönetim krizi çalışanlara faturayı kesti: Elazığ Özel Medikal Hospital'de ikinci eylem