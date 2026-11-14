Eskişehirspor evinde avantajı sürdürmeyi amaçlıyor

Eskişehirspor ayvalıkgücü maçına hazırlanıyor

TFF Nesine 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Eskişehirspor, teknik direktör Hakan Şapcı yönetiminde Ayvalıkgücü Belediyespor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah-kırmızılı ekip antrenmanlarda maçın taktik planı üzerinde yoğunlaşıyor.

Antrenmanlarda odak noktası:

Teknik ekip, hafta boyunca sahada taktiksel çalışmalara ağırlık verdi. Antrenmanlar, takım organizasyonu ve maç içi planların netleştirilmesine yönelik uygulamalı çalışmaları kapsıyor.

Maç takvimi ve lig durumu:

Eskişehirspor, ligde 24 puan ile lider konumda bulunuyor. Ligin 12. haftasında, 15 Kasım Pazar günü saat 15.30'da Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda Ayvalıkgücü Belediyespor'u konuk edecek.

Teknik heyet hazırlıkları sürdürürken, takımın çalışma temposu ve taktik alışmaları maç günü alınacak sonuçlar için belirleyici olacak.

TFF NESİNE 3. LİG 2. GRUP'TA MÜCADELE EDEN ESKİŞEHİRSPOR, LİGİN 12. HAFTASINDA SAHASINDA OYNAYACAĞI AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR KARŞILAŞMASININ HAZIRLIKLARINA DEVAM EDİYOR.