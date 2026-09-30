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Esmahanım'da yağışın izleri: kaymakam yerinde inceleme yaptı

Akçakoca Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, aşırı yağış sonrası Esmahanım Köyü'nde su baskınlarını yerinde inceledi ve etkilenen aileleri ziyaret etti.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 10:14

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Esmahanım'da yağışın izleri: kaymakam yerinde inceleme yaptı

Esmahanım köyünde yerinde inceleme

Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım Köyü'nde meydana gelen olumsuzluklar, ilçenin üst düzey yetkilileri tarafından sahada incelendi. Bölgedeki zararlar ve yürütülen müdahale çalışmalarına ilişkin bilgi alışverişi yapıldı.

kaymakamın incelemesi ve ziyaretleri:

Akçakoca Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, aşırı yağışların neden olduğu su baskınları ve diğer olumsuzlukları yerinde görmek üzere Esmahanım Köyü'ne gitti. Köydeki mevcut durum hakkında yetkililerden ayrıntılı bilgi aldı ve etkilenen ailelerle görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

çalışmaların koordinasyonu ve durum değerlendirmesi:

İncelemelere Jandarma Komutanı Yüzbaşı Veli Aktaş ve İlçe Özel İdare Müdür Vekili Necmi Acar da eşlik etti. Yetkililer, yağışların neden olduğu hasarın giderilmesi ve ihtiyaç duyulan çalışmaların sürdürülmesi için koordinasyonun sağlandığını belirtti.

Kaymakam Uzan ve beraberindekiler, sahadaki tespitler doğrultusunda öncelikli müdahale alanlarını ve izlenecek yol haritasını değerlendirdi. Yetkililer ayrıca, bölgedeki çalışmaların devam edeceğini ve ihtiyaç sahibi ailelere destek sağlanacağını vurguladı.

DÜZCE&#039;NİN AKÇAKOCA İLÇESİ ESMAHANIM KÖYÜNDE YAŞANAN SU BASKINLARI VE YAĞIŞIN NEDEN OLDUĞU...

DÜZCE'NİN AKÇAKOCA İLÇESİ ESMAHANIM KÖYÜNDE YAŞANAN SU BASKINLARI VE YAĞIŞIN NEDEN OLDUĞU OLUMSUZLUKLAR YERİNDE İNCELENDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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