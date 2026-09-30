Yaşlı emekli tiyatrocu bir yıldır evine giremiyor, otelde kalmak zorunda

Olayın seyri:

Ankara'da yaşayan 73 yaşındaki Mahmut Topçu, emeklilik sonrası üniversitede tiyatro dersleri vermeye devam ettiğini belirterek, ailevi sorunlar nedeniyle yaklaşık bir yıldır evlerinden uzak kaldığını söylüyor. Topçu, eşi ve iki oğluyla yaşanan anlaşmazlıklar sonucu hakkında iki kez bir aylık uzaklaştırma kararı verildiğini iddia etti ve bu süreçte savunma hakkı tanınmadığını öne sürdü.

Topçu'nun iddiaları:

Topçu, eşinin bir radyo yayını üzerinden edindiği bilgiler sonrası hareket edildiğini belirtti. Psikiyatrik muayeneden geçtiğini ve olumlu sonuç aldığını ifade eden Topçu, "parklarda yatıp kalkan bir kişi değilim" diyerek mesleki hayatına devam ettiğini, Hacettepe'de iki sınıfa dışarıdan ders verdiğini vurguladı. Uzaklaştırma kararlarının tekrarlanması nedeniyle daha fazla sorun yaşamamak için evlerden uzak durduğunu söyledi.

Mülkiyet ve kira ihtilafları:

Topçu, bir evin tapusunun kendi üzerine olduğunu, eşinin orada oturduğunu belirtti. Diğer evin ise daha önce kendisi tarafından kiraya verildiğini; kendisi yurtdışından dönmeden yaklaşık 4 ay önce kiracının çıkarılmasını istediğini, ancak aile fertlerinin habersizce yeni bir kontrat yapıp evi tekrar kiraya verdiğini iddia etti. Söz konusu evin önceki kira bedeli aylık 12 bin lira iken sonrasında 16 bin liraya çıkarıldığını, piyasa fiyatının ise 30 bin lira civarında olduğunu söyledi. Kiracının çıkmaması üzerine avukatının ihbarname hazırladığını, bunun uzun ve bir yılı bulabilecek bir süreç olduğunu ifade etti. Bu nedenle şu an otelde kaldığını ve otel ücretinin günlüğü bin lira olduğunu belirterek maddi zorluk yaşadığını aktardı.

Hukuki ve duygusal boyut:

Topçu, erkeklerin de aile içi anlaşmazlıklarda mağdur olabildiğini savunarak, Aile mahkemeleri ve Adalet Bakanlığına durumu iletmek istediğini belirtti. Eşinin kendisine bir kez şiddet uyguladığını, Ankara Hastanesi'ne giderek rapor aldığını ama şikayetçi olmadığını söyledi. Uzlaşma çabalarına rağmen aile fertlerinin kendisiyle iletişimi kestiğini; sosyal medya hesaplarını kapattıklarını ve bir yıldır ne mesaj ne arama olmadığını anlattı. Pandemi dönemindeki 65 yaş üstü kısıtlamaların ve aile içinde yaşanan gelişmelerin ilişkilerini olumsuz etkilediğini, son iki yılda bozulmanın arttığını ifade etti.

Ailenin yanıtı:

Topçu'nun iddialarına karşın eşi konuşmayı tercih etmedi ve herhangi bir açıklama yapmadı. Topçu, yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için yetkililerden yardım talep ediyor ve sürecin hukuki boyutunun takipçisi olacağını belirtiyor.

ANKARA’DA YAŞAYAN 73 YAŞINDAKİ MAHMUT TOPÇU, AİLESİYLE YAŞADIĞI SORUNLAR NEDENİYLE YAKLAŞIK 1 YILDIR EVİNE GİDEMEDİĞİNİ VE 2 EVİ OLMASINA RAĞMEN OTELDE YAŞADIĞINI İDDİA ETTİ.