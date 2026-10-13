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Sincik'te ani sağanak cadde ve yolları etkiledi

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde iki gündür süren sağanak sabah saatlerinde şiddetlendi; cadde ve yollarda su birikintileri oluştu, yetkililer uyardı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 14:55

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Sincik'te ani sağanak cadde ve yolları etkiledi

Sincik'te sağanak sabah saatlerinde yoğunlaştı

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde iki gündür aralıklarla devam eden yağış, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Aniden bastıran yağmur nedeniyle ilçe merkezinde cadde ve sokaklarda kısa süreli su birikintileri oluştu.

yollarda ulaşımda güçlük:

Yoğun yağış, Sincik-Kahta ve Sincik-Malatya kara yollarında da etkili oldu. Sürücüler bazı güzergâhlarda ilerlemekte zorlandı; yüzeydeki su birikintileri araç trafiğini yavaşlattı ve görüş mesafesini olumsuz etkiledi.

yetkililerin uyarıları:

Yetkililer, özellikle ani su baskınları, kuvvetli rüzgâr ve fırtına riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Sel yatakları ve su biriken alanlardan uzak durulması, araç kullanımında hız ve takip mesafesine dikkat edilmesi istendi.

İlgili birimler meteorolojik gelişmeleri takip ediyor; vatandaşların tedbirli olması ve gerektiğinde yetkililere haber vermesi gerektiği vurgulandı.

ADIYAMAN’IN SİNCİK İLÇESİNDE İKİ GÜNDÜR ARALIKLARLA DEVAM EDEN SAĞANAK YAĞIŞ, SABAH SAATLERİNDE...

ADIYAMAN’IN SİNCİK İLÇESİNDE İKİ GÜNDÜR ARALIKLARLA DEVAM EDEN SAĞANAK YAĞIŞ, SABAH SAATLERİNDE ETKİSİNİ ARTIRDI. ANİDEN BASTIRAN YAĞIŞ NEDENİYLE CADDE VE SOKAKLARDA SU BİRİKİNTİLERİ OLUŞTU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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