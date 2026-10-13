Okul sıralarında Adıyaman'da hayvan sevgisi yeşeriyor

Programın kapsamı ve hedefi:

Adıyaman Belediyesi, çocukların hayvan sevgisi ve sorumluluk bilinciyle yetişmesi amacıyla kent genelinde 20'den fazla okulda eğitim çalışmaları yürüttü. Bu girişim, öğrencilerin sokak hayvanlarına karşı duyarlılık kazanmasını sağlamak ve erken yaşta canlılara saygı bilinci yerleştirmek hedefiyle planlandı.

Çalışmalar, Adıyaman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesindeki veteriner hekimler ile Patibulans ekiplerinin ortak katılımıyla gerçekleştirildi. Ekipler okullarda öğrencilerle bir araya gelerek hem teorik bilgilendirme yaptı hem de yaşama dair duyarlı yaklaşımlar kazandırmaya yönelik uygulamalı anlatımlar sundu.

Eğitim içerikleri ve öğrencilerin kazanımları:

Eğitimlerde hayvanların yaşam hakkı, korunması, beslenme alışkanlıkları ve temel ihtiyaçlarının karşılanması konuları işlendi. Öğrencilere "yardıma muhtaç bir hayvanla karşılaşıldığında neler yapılmalı" sorusunun yanıtları verildi; uygun yaklaşım, yetkililere bildirim ve hayvana zarar vermekten kaçınma gibi somut adımlar aktarıldı. Bu sayede çocukların sadece koruma değil, aynı zamanda ilgi ve bakım gerektiren canlılara karşı daha bilinçli davranması amaçlandı.

Patibulans hizmetleri ve devam eden çalışmalar:

Etkinliklerde ayrıca belediyenin sokak hayvanlarına yönelik hizmetleri tanıtıldı. Patibulans ekiplerinin yaralı ve hasta hayvanlara müdahale etme, ihbarları değerlendirme, hayvanları koruma altına alma ve tedavi süreçlerini yürütme görevleri öğrencilerle paylaşıldı. Adıyaman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün okullardaki bilgilendirme çalışmalarını sürdüreceği ve farkındalığı artırmaya devam edeceği bildirildi.

ADIYAMAN BELEDİYESİ, ÇOCUKLARIN HAYVAN SEVGİSİYLE BÜYÜMESİ VE SOKAK HAYVANLARINA KARŞI DUYARLILIK KAZANMASI AMACIYLA KENT GENELİNDE 20’DEN FAZLA OKULDA EĞİTİM ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRDİ.