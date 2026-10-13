Etimesgut belediyesi'nde ikinci dalga: 25 gözaltı

Operasyonun kapsamı:

Ankara'nın CHP'li Etimesgut Belediyesine yönelik yürütülen soruşturmada ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. Karar kapsamında toplam 25 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı işlemleri yapıldı.

Operasyonda aralarında iki belediye başkan yardımcısının da bulunduğu çok sayıda belediye personeli hakkında işlem yapıldığı belirtildi. Gözaltına alınan isimler arasında Fikret Gözüoğlu ile Gültekin Bayındır yer alıyor. Yetkililer, şüphelilerin tamamının gözaltına alındığını bildirdi.

Soruşturmanın geçmişi ve hukuk süreci:

Soruşturma, daha önce yapılan operasyonda tutuklanan Erdal Beşikçioğlu ve Mutlu Kerimoğlu ile ilişkilendirilen bulguların ardından genişletildi. Fikret Gözüoğlu, Beşikçioğlu ve Kerimoğlu'nun tutuklanmasının ardından göreve getirilmiş; Gültekin Bayındır ise Beşikçioğlu döneminde başkan yardımcısı olarak görev yapmıştı.

Yetkililer, yürütülen işlemlerin soruşturmanın bir parçası olduğunu, adli ve idari sürecin devam ettiğini açıkladı. Resmi makamların yapacağı açıklamalar ve soruşturmanın geleceği, takip edilecek temel gelişmeler arasında yer alıyor.

Etimesgut Belediyesi’nde yeni operasyon: 25 gözaltı