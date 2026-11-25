ETÜâ€™nün yerli ekosistemine katkı: öğrenci keşfi

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Özcan Ersan, TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirilen Pardus ekosistemine yönelik önemli bir güvenlik çalışması yürüttü. Ekip arkadaşı siber güvenlik araştırmacısı Serdar Çatal ile birlikte gerçekleştirilen incelemede, Pardus Boot Repair bileşeninde dört farklı güvenlik açığı tespit edildi.

Tespit edilen açıklıklar:

Ersan ve Çatal’ın raporladığı zafiyet türleri arasında OS Command Injection, Path Traversal ve TOCTOU Race Condition yer alıyor. Bu sorunlar, saldırganlara sistem davranışını uzaktan etkileme veya yetkisiz dosya erişimi sağlama imkânı verebilecek nitelikte olduğu için öncelikli müdahale gerektiriyor.

Belirlenen dört güvenlik açığı uluslararası veri tabanı CVE’ye kayıt altına alındı: CVE-2026-94434, CVE-2026-92080, CVE-2026-95518 ve CVE-2026-92606. Aynı zamanda söz konusu zafiyetler, T.C. Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından yayımlanan ulusal bildirimlerde de yer aldı.

Kurumların değerlendirmesi ve üniversitenin desteği:

Çalışmanın TÜBİTAK BİLGEM çatısı altındaki bir yazılımda ortaya konması, yerli ve millî teknoloji ekosistemine yapılan doğrudan katkıyı gösteriyor. ETÜ yönetimi, öğrencinin proaktif araştırmasını teşvik ederek benzeri girişimlere destek vereceklerini açıkladı.

ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, siber güvenliğin ülkelerin teknolojik bağımsızlığı açısından stratejik önemine dikkat çekerek öğrenciyi ve ekip arkadaşını tebrik etti ve genç araştırmacıların üniversitede edindikleri bilgi ile yerli teknolojilere katkı sağlamalarının gurur verici olduğunu belirtti.

Bu tür tespitler, açıkların zamanında kapatılmasını sağlayarak hem kullanıcı güvenliğini hem de yazılımın dayanıklılığını artırıyor. ETÜ ve araştırmacı ekip, bulguların paylaşımı ve düzeltilmesi süreçlerinde resmi mercilerle iş birliğini sürdürdü.

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ETÜ) BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİSİ ÖZCAN ERSAN, TÜBİTAK BİLGEM TARAFINDAN GELİŞTİRİLEN PARDUS EKOSİSTEMİNDE DÖRT FARKLI GÜVENLİK AÇIĞI TESPİT EDEREK ÖNEMLİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTI.