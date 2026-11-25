Merkezin amacı ve hizmetleri:

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan Yaşlı Yaşam Merkezi, yaş almış vatandaşların sosyal yaşamına katkı sağlamayı hedefliyor. Merkez, açıldığı günden bu yana çok sayıda vatandaşı ağırladı ve farklı yaş gruplarından bireylerin bir araya geldiği bir buluşma noktası haline geldi.

Sosyalleşmek, dinlenmek ve arkadaşlarıyla sohbet etmek isteyen vatandaşlar, merkezde sunulan imkânlardan faydalanıyor. Mekânın düzeni ve etkinlikleri, katılımcıların günlük rutininin zenginleşmesine yönelik olarak planlanıyor.

katılımcıların görüşleri:

Merkezden yararlanan Mustafa Çelebi ve İsmail Demirci, sunulan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek merkezin kendileri için önemine vurgu yaptı.

İki katılımcının ortak sözleri şu şekilde aktarıldı: "Böyle bir hizmetin bulunması bizler için çok önemli, burada gayet güzel ağırlanıyoruz. Bu hizmete vesile olan başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Hilmi Güler olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz".

Projenin hayata geçirilmesinde öncülük eden Dr. Mehmet Hilmi Güler ve Ordu Büyükşehir Belediyesi, merkezin yaşlıların sosyal hayata katılımını desteklemeye devam edeceğini belirtiyor. Yetkililer, sağlanan imkânlarla bireylerin yaşam kalitesinin artırılmasının amaçlandığını ifade ediyor.

Yaşlı Yaşam Merkezi, kentte yaşlılara yönelik hizmetlerin çeşitlenmesine katkı sunarken, katılımcılardan gelen olumlu geri bildirimler merkezde devam eden çalışmaların önemini gösteriyor.

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN HİZMETE SUNULAN YAŞLI YAŞAM MERKEZİ, YAŞ ALMIŞ VATANDAŞLARIN SOSYAL YAŞAMINA KATKI SUNARAK YENİ BULUŞMA NOKTASI OLDU.