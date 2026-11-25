Diyarbakır büyükşehir belediyesi kasım boyunca kapsamlı çalışmalar yürüttü

Kamuoyunda 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olarak anılan etkinlikler çerçevesinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın Politikaları Dairesi Başkanlığı kent merkezi ve kırsal ilçelerde ay boyunca yoğun bir farkındalık programı uyguladı. Eğitimler, atölyeler, film gösterimleri, stant çalışmaları ve ev ziyaretleriyle kadınlara destek mekanizmalarına erişim imkânı sağlandı.

etkinliklerin kapsamı ve merkezler:

Kasım ayı boyunca Kuça, Koşuyolu, Yeniköy ve Ben u Sen Kadın Yaşam merkezleri ile Çermik Çok Amaçlı Toplum Merkezi'nde düzenlenen film gösterimleri ve sonrasında yapılan buluşmalarda kadına yönelik şiddet, şiddet türleri ve başvuru mekanizmaları ayrıntılı şekilde ele alındı. Gösterim ve toplantılarda DİKASUM, JINMAP ve Alo Şiddet Hattı hizmetleri tanıtıldı, bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Yeniköy Kadın Yaşam Merkezi'nde, Yenişehir Belediyesi Kadın Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen mum atölyesi gibi üretime ve dayanışmaya dönük etkinlikler de gerçekleştirildi.

kırsal ilçeler, stantlar ve saha çalışmaları:

Çalışmalar kent merkeziyle sınırlı kalmayıp Kocaköy, Dicle, Hani ve Çermik ilçelerinde de buluşmalar yapıldı; bu toplantılarda şiddetin farklı biçimleri ve başvuru yolları hakkında bilgilendirme sağlandı. Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesindeki DİSMEK kursiyerlerine yönelik Sümer Park Yaşam Alanı ve Göletli Park yerleşkelerinde film gösterimleri yapıldı ve destek hizmetleri tanıtıldı.

Kent genelinde DİKASUM tarafından kurulan stantlarda Dicle Üniversitesi, Ulu Cami önü ve Aşefçiler Çarşısı gibi noktalarda ekipler vatandaşlarla doğrudan temas kurarak DİKASUM ve JINMAP uygulamalarını anlattı, broşür dağıttı. Mahalle temelli saha çalışmaları kapsamında Seyrantepe Semti ile Gürdoğan ve Kaynartepe mahallelerinde ev ziyaretleri yapılarak kadınlara başvurabilecekleri mekanizmalar anlatıldı.

Gençlere yönelik oturumlarda Çand Amed'de Sur Akademi öğrencileriyle toplumsal cinsiyetin özgürleştirilmesi ve dijital şiddet konuları tartışıldı. Kız Öğrenci Misafirhanesi'nde kalan öğrencilerle dijital şiddet bilgilendirmesi gerçekleştirildi; JINMAP mobil uygulaması tanıtılarak kullanımı hakkında bilgi verildi. Kayapınar Belediyesi'nde görev yapan kadın antrenörlere de JINMAP tanıtımı yapıldı.

Belediye içinde yürütülen çalışmalarda ise Kadın Meclisi ile birlikte çalışan personele Şimdi Kadın Zamanı yazılı rozetler dağıtıldı. Ayrıca belediyenin farklı birimlerinde, şiddetsiz yaşamın anlamı, şiddetin tanımı ve farklı şiddet biçimlerine ilişkin ifadelerin yer aldığı post-it notlarla panolar oluşturularak kurum içi farkındalık güçlendirildi.

Genel olarak yürütülen faaliyetlerin hedefi, kadınların hakları ve mevcut destek hizmetleri hakkında bilgiye erişimini güçlendirerek başvuru mekanizmalarına yönelmeyi kolaylaştırmak ve toplum genelinde şiddetle mücadelede dayanışmayı artırmaktır.

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ KAPSAMINDA KASIM AYI BOYUNCA KENT MERKEZİ VE KIRSAL İLÇELERDE EĞİTİM, ATÖLYE, STANT VE EV ZİYARETLERİ GERÇEKLEŞTİRDİ.