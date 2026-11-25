Ulaştırma ve altyapı bakanı Abdulkadir Uraloğlu ITL Irak Expo 2026'da konuştu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ITL Irak Expo 2026'da düzenlenen programda konuşma yaptı.

etkinlik katılımı:

Bakan Uraloğlu'nun katılımı ve konuşması, ITL Irak Expo 2026 çerçevesinde gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında bakanın sahne aldığı oturumlar program takviminde yer aldı.

izleme ve belgeleme:

Konuşmanın metni, kayıtları ve oturumla ilgili resmi bilgiler organizatörler tarafından yayımlandıkça kamuoyuyla paylaşılacaktır.

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ITL Irak Expo 2026'da konuştu