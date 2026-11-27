ETÜ'de genç girişimcilikle tanışma: TÜSİAD'ın Bu Gençlikte İş Var programı

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Konferans Salonu'nda, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) 'Bu Gençlikte İş Var' programı çerçevesinde düzenlenen "Girişimcilik ve Yenilikçilik Paneli" yoğun ilgi gördü. Programa ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Fatih Yetim, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

rektörün vurguları:

Açılış konuşmasında Prof. Dr. Bülent Çakmak, TÜSİAD heyetini kampüste ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirtti ve üniversitenin öğrenci odaklı bir anlayışı benimsediğini aktardı. Çakmak, öğrencilerin fikirlerini hayata geçirirken desteklediklerini ifade ederek, "Sizi dinlemek, fikrinizi ciddiye almak ve ilk adımı atarken ihtiyaç duyduğunuz insanlarla, bilgiyle ve imkânlarla buluşmanızı sağlamak istiyoruz." sözlerine yer verdi.

Çakmak, öğrencilere sundukları imkânlardan örnek vererek ETÜ Kristal Girişimcilik Merkezi'nde ekip çalışması, deneyimli mentorlardan danışmanlık alma ve atölyede prototip geliştirme fırsatlarının bulunduğunu söyledi. Üniversitenin yürüttüğü BİGG Kristal programı ile de girişimcilere iş modellerini geliştirme ve yatırıma hazırlık süreçlerinde destek sağlandığını anlattı.

Rektör ayrıca, ilaçların daha bilinçli kullanılmasına yönelik yapay zekâ temelli bir proje geliştiren öğrenci ekibinin TEKNOFEST Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışmasında Türkiye dördüncüsü olduğunu hatırlatarak öğrenci başarılarına dikkat çekti. ETÜ ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan Etki ve İnovasyon Kovanı iş birliği protokolünün kent ihtiyaçlarına cevap veren projelere dönüşecek fikirleri desteklemeyi hedeflediğini de dile getirdi. Konuşmasını, programa katkı sunan TÜSİAD ve emeği geçenlere teşekkür ederek tamamladı.

panelde öne çıkan konular:

Açılışın ardından gerçekleştirilen panelde konuşmacılar deneyimlerini ve önerilerini paylaştı. Panelde yer alan isimler arasında TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var Program Grubu Üyesi ve Innotalent+ Kurucusu Güven Karaöz, TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var Program Grubu Üyesi, Eğitmen ve Kolaylaştırıcı Murat Ünver ile TÜSİAD Girişimcilik ve Gençlik Kıdemli Uzmanı Kübra Geysi bulunuyordu.

Panelistler; bir fikrin iş modeline dönüşme süreci, yenilikçi düşüncenin önemi, prototipleme ve erken dönemde karşılaşılabilecek zorluklar gibi konuları ele aldı. Katılımcılar, gençleri fikirlerini geliştirmeye, ekip kurmaya ve girişimcilik yolculuğunda adım atmaya teşvik eden pratik öneriler paylaştı.

Program, öğrencilerin sorularının panelistler tarafından yanıtlanması ve katılımcılar arasında gerçekleşen etkileşimle son buldu. Etkinlik, hem bilgilendirici içerikleri hem de üniversite ile iş dünyası arasındaki köprüleri güçlendirme hedefiyle dikkat çekti.

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİNDE (ETÜ), TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞ İNSANLARI DERNEĞİNİN (TÜSİAD) "BU GENÇLİKTE İŞ VAR" PROGRAMI KAPSAMINDA ÖĞRENCİLERE YÖNELİK "GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİKÇİLİK PANELİ" DÜZENLENDİ.